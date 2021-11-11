У Харкові водій Toyota збив двох дітей на переході. Його перевіряють на наркотики

1 година тому

Автор фото, Денис Монастирський Підпис до фото, Через секунду після наїзду на дітей

У Харкові вдень водій автомобіля Toyota збив двох дітей на пішохідному переході. Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

Наїзд на дітей стався приблизно о 15:00 на перехресті проспекту Науки та вулиці Тобольської.

"За попередніми даними, в результаті аварії травмувалися тринадцятирічні хлопець і дівчина", - повідомляє поліція.

Водія затримали і доставили на проходження тесту на наркотики, повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський у Facebook.

За його словами, поліцейські підозрюють, що затриманий перебував під дією психотропних або наркотичних речовин.

"Він раніше притягався до відповідальності за ст. 309 Кримінального кодексу - незаконне виробництво або зберігання наркотичних засобів, але чомусь рік тому справа була закрита та не дійшла до суду", - пояснив Монастирський.

На відео, яке опублікував міністр, помітно, що автомобіль не зупиняється біля пішохідного переходу, яким йдуть шестеро людей і збиває двох з них. Одну дитину автомобіль протягнув асфальтом приблизно 15 метрів.

Автор фото, Національна поліція

У поліції пізніше повідомили, що у травні 2021 року 34-річний водій Toyota був засуджений на три роки позбавлення волі за скоєння крадіжки з випробувальним терміном на 1 рік.

"Діти, на щастя, залишилися живі і госпіталізовані до лікарні. Негідник обов'язково буде відповідати! Гарантую!" - обіцяє Монастирський.

Справу розслідують за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту) Кримінального кодексу України. Винуватцю загрожує від 3 до 8 років в'язниці.

За останні роки в Харкові відбулося кілька резонансних аварій, в яких гинули люди.

У жовтні цього року 16-річний водій Infiniti скоїв ДТП, внаслідок якої троє його пасажирів отримали травми, а водій іншого автомобіля загинув.

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У жовтні 2017 року Lexus виїхав на тротуар у центрі міста. Тоді загинули 6 людей.

У 2019 році Олені Зайцевій, яка керувала автомобілем Lexus, дали 10 років. Геннадія Дронова, водія автомобіля Volkswagen Touareg, який зачепив Lexus, також засудили до 10 років.

Це максимальний строк покарання, який вимагала прокуратура і який передбачений статтею 286 КК України про порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо це спричинило загибель кількох осіб.

Обох фігурантів справи визнали винними. Також обох позбавили права керувати транспортними засобами на три роки.