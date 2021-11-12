У древньому місті в Перу знайшли масове поховання. Майже всі тіла - молодих жінок

18 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Археологи в Перу знайшли останки 25 людей у стародавньому місті Чан-Чан.

Скелети знайшли в невеликому просторі площею 10 квадратних метрів у місті, яке було столицею імперії Чиму.

Доколумбова цивілізація Чиму кілька сторіч правила частиною території сучасного Перу. Їхня імперія досягла свого розквіту в XV столітті, поки її не завоювала імперія інків приблизно у 1470 році.

Культура Чиму відома своїми розвинутими ремеслами, зокрема, виготовленням еротичної кераміки.

Чан-Чан, де знайшли братську могилу, був найбільшим містом в доколумбовій Америці.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Кераміка цивілізації Чиму вражає археологів

Автор фото, Getty Images

Експерти вважають, що братська могила могла бути місцем поховання представників еліти Чиму.

Археологиня Сінтія Куева повідомила агентству Reuters, що більшість останків належать молодим жінкам: "Жодній з них не більше 30 років".

Хоча відомо, що чиму приносили людей у жертву, зокрема, дітей, археолог Хорхе Менесес Бартра повідомив, що немає жодних доказів того, що ті, кого знайшли у виявленій могилі, померли таким чином.

Вчені проведуть тести, щоб спробувати встановити причину їхньої смерті.

Пан Менесес сказав, що положення одного зі скелетів свідчило про те, що його поховали там незабаром після смерті людини, тоді як інші кістки були перемішані, що свідчить про те, що їх перенесли у цю могилу пізніше.

Автор фото, DEA Підпис до фото, Чан-Чан у XIII-XV сторіччях було великим містом з 9 фортецями та багатьма храмами. Цивілізація Чиму програла двобій більш відомій Імперії Інків

За словами пані Куеви, остання знахідка показує, що в культурі чиму старанно турбувалися про останки своїх близьких.

Тіла перебували у сидячому положенні, їх загорнули в кілька шарів тканини.

У могилі також знайшли майже 50 керамічних виробів, повідомляють місцеві ЗМІ.

Автор фото, Reuters