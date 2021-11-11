Знущання над Саакашвілі в Грузії, марш у Варшаві і пандемія не вакцинованих. Теленовини ВВС

9 хвилин(и) тому

У випуску 11 листопада:

Адвокати Саакашвілі назвали свідченням знущань і тортур відео пенітенціарної служби, де показано переведення експрезидента з Руставської в'язниці до тюремної лікарні. Подробиці від наших кореспондентів у Тбілісі.

Трагедія мігрантів на кордоні ЄС - протистояння триває.

У Варшаві на офіційному рівні організували національний марш до Дня незалежності 11 листопада. Репортаж із польської столиці.

Пандемія не вакцинованих: як у Німеччині поширюється смертоносна четверта хвиля пандемії. Більшість смертей - серед неімунізованих.