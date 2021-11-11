Знущання над Саакашвілі в Грузії, марш у Варшаві і пандемія не вакцинованих. Теленовини ВВС
У випуску 11 листопада:
- Адвокати Саакашвілі назвали свідченням знущань і тортур відео пенітенціарної служби, де показано переведення експрезидента з Руставської в'язниці до тюремної лікарні. Подробиці від наших кореспондентів у Тбілісі.
- Трагедія мігрантів на кордоні ЄС - протистояння триває.
- У Варшаві на офіційному рівні організували національний марш до Дня незалежності 11 листопада. Репортаж із польської столиці.
- Пандемія не вакцинованих: як у Німеччині поширюється смертоносна четверта хвиля пандемії. Більшість смертей - серед неімунізованих.
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