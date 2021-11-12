Кличко лякає перебоями з електропостачанням в Києві. В уряді спростовують

36 хвилин(и) тому

Автор фото, UNIAN

Мер Києва Віталій Кличко попередив про ризик віялових відключень електроенергії в столиці взимку.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє пресслужба КМДА.

Кличко запевнив, що Київ не буде підвищувати тарифи на тепло та гарячу воду і вже виділив 2 млрд гривень з бюджету, щоб покрити різницю вартості газу теплопідприємствам.

Водночас мер попередив про іншу небезпеку.

"В нас є інша критична ситуація. Ми знаємо, що з 12 великих теплогенеруючих підприємств країни на десяти - недостатні запаси енергоносіїв. І ця ситуація, у разі великих морозів, може призвести до віялових відключень, чого не було багато років", - наголосив Кличко.

Заяву мера попросили прокоментувати прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в програмі "Право на владу" ввечері 11 листопада.

Глава уряду запевнив, що для віялових відключень підстав немає. Мовляв, уряд ухвалив рішення про заборону відключення або не включення під час опалювального сезону тепла й газу для населення та для всіх підприємств.

"Запитайте мера Кличка, звідки він бере цю дезінформацію, і чому він переконаний, що в нього почнуться якісь віялові відключення", — сказав Шмигаль.

Прем'єр також запевнив, що вугілля для підтримки стабільності енергосистеми вистачить.

Ідеальний шторм

Віялові відключення — тимчасове від'єднання споживачів від електромережі, мета якого обмежити навантаження на енергосистему.

Йдеться про денні та вечірні піки, коли люди найбільш активно користуються електроприладами, або тимчасові перебої з роботою на атомних електростанціях. Тоді, щоб система витримала підвищений попит, додатково підключають потужності теплових електростанцій.

Брак вугілля може цю можливість забрати. Саме на вугіллі традиційно працює левова частка українських теплових електростанцій (ТЕС). А вони дають до третини усієї електрики країни.

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Втім цієї осені в енергетиці склалася ситуація ідеального шторму. У вересні рекордно стрибнули ціни на газ, а в жовтні стало відомо про брак вугілля в країні.

Згідно із затвердженим міністерством енергетики планом, на 18 жовтня на складах мало б бути майже 3 мільйони тонн вугілля. Фактичні ж запаси були меншими від планових у майже чотири рази.

У попередні роки нестачу вугілля на ТЕС компенсували газом, але цього сезону це буде вкрай дорогим задоволенням.

Уряд та "Нафтогаз" твердять, що наявних газових запасів вистачить на зиму. Але якщо вона буде холодною або станеться якась аварійна ситуація, цього газу може не вистачити, побоюються експерти.