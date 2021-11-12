Зеленський уперше подзвонив владі Грузії через Саакашвілі

37 хвилин(и) тому

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Президент України Володимир Зеленський закликав владу Грузії допустити до ув'язненого Міхеіла Саакашвілі родичів та українських лікарів.

Про це він попросив у телефонній розмові з прем'єр-міністром Грузії Іраклієм Гарібашвілі, повідомляє твіттер Зеленського.

Зеленський зазначив, що "права громадянина України Саакашвілі мають бути повністю гарантовані відповідно до міжнародних норм".

"Звернувся з проханням щодо допуску до Міхеіла Саакашвілі його матері, близьких, а також українських лікарів", - додав Зеленський.

Окремо він заявив, що неприпустимо застосовувати до громадянина України непропорційні заходи примусу.

У такий спосіб Зеленський вочевидь прокоментував останні відео, поширені в мережі, де до Саакашвілі застосовують силу.

Ув'язнення та скандальне відео

1 жовтня експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі затримали грузинські правоохоронці.

Політик заявив, що повернувся до Грузії перед муніципальними виборами, що відбулися 2 жовтня.

Ще раніше у Грузії його заочно засудили до шести років тюрми. Його визнали винним в організації нападу на колишнього депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році, коли Міхеіл Саакащвілі був президентом Грузії.

На момент арешту 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі був громадянином України. У в'язниці невдовзі після затримання Саакашвілі оголосив голодування, хоча місцева влада ставила під сумнів, що він справді цілком відмовляється від їжі.

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11 листопада пенітенціарна служба Грузії оприлюднила відео, на якому видно, як кілька чоловіків витягують Саакашвілі з автомобіля і затягують до приміщення тюремної лікарні у Тбілісі. На іншому відео Саакашвілі у швидкій свариться з пенітенціарниками та заявляє, що своїми ногами з машини не вийде.

Грузинська омбудсменка Ніно Ломджарія закликала не поширювати такі відео, бо вони порушують право політика на честь, гідність та приватність.

Українська омбудсменка Людмила Денісова назвала побачене "катуванням та жорстоким поводженням".

У пенітенціарній службі Грузії пояснюють, що цими відео хотіли показати правду про Саакашвілі та відповідали на великий суспільний інтерес.