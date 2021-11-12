США б'ють на сполох через можливий напад Росії на Україну - Bloomberg

12 хвилин(и) тому

Автор фото, Міноборони РФ Підпис до фото, Фото з навчань військ РФ

На думку західних видань, безпекова ситуація в Європі загострюється саме в тих точках, де Росія має чітко окреслений інтерес, що ставить США перед "жахливою дилемою": втручатися чи ні.

Попередження для Європи

США "б'ють на сполох" через скупчення російських військ біля українського кордону та попередили союзників з Євросоюзу, що Росія може розглядати можливість вторгнення в Україну, пише Bloomberg.

Американські чиновники поінформували колег з ЄС про свої побоювання щодо можливої військової операції, за словами кількох поінформованих джерел, пише видання.

Офіційний представник Білого дому заявив у четвер увечері, що США проводять консультації з союзниками про нарощування сил, вважають Україну своїм партнером і засуджують будь-які агресивні дії Росії.

Втім, як стверджують джерела видання, близькі до Кремля, "Росія не має наміру зараз розпочинати війну з Україною, хоча Москва має показати, що готова застосувати силу у разі потреби".

Інше джерело також вважає наступ малоймовірним, "оскільки російські війська зіткнуться з опором населення у Києві та інших містах, але існує план відповіді на провокації з боку України". Газета не вказує, що саме малося на увазі.

Чи є у Байдена воля до боротьби?

Розмірковуючи над занепокоєнням американців щодо можливості російського нападу на Україну, Роланд Оліфант пише у статті для Telegraph, що "Друга холодна війна" вступила в нову небезпечну фазу.

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На його думку, безпека України тепер може залежати від волі Джо Байдена до боротьби.

"Сам факт попередження США про можливість дій Росії в Україні свідчить про те, наскільки важкою стала ситуація з безпекою в Європі лише за кілька місяців", - пише Оліфант.

Він зауважує, що попередження пролунало також на тлі "спроб дестабілізувати західних сусідів" на польському кордоні з боку білоруського керманича Олександра Лукашенка та погроз лідера Республіки сербської відокремитися від Боснії, буцімто за підтримки Росії.

"Усі ці місця поєднує одне: вони є театрами протистояння між путінською Москвою та глобальним Заходом", - зауважує автор.

Попри переконаність, що "друга холодна війна" дійшла до однієї з найнебезпечніших точок, Оліфант не певен, що вона перейде у "гарячу" фазу.

Втім, вона поставить США перед "жахливою дилемою: ризикнути ядерною війною з Росією, щоб урятувати країну, яка не є членом НАТО, про яку американці мало що знають; або побачити, що довіра до Америки як до надійного союзника назавжди підірвана".

Путін також зважуватиме цю дилему і своє власне сприйняття волі Байдена до боротьби, прогнозує Оліфант.

"Якщо танки таки загуркотять, це означатиме, що Кремль зрозумів, що в американського президента забракне духу протистояти їм. Американське НАТО виявилося б тоді лише паперовим тигром, а Кремль досяг би стратегічної мети, яку він виношував понад два десятиліття: змінити порядок речей в Європі, що склався після холодної війни", - робить підсумок автор.

Огляд підготувала Марія Кондрачук, Служба моніторингу ВВС