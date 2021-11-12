Періс Хілтон вийшла заміж: "Я знайшла свого чарівного принца"

22 хвилин(и) тому

Автор фото, Інстаграм Періс Хілтон

Світська діва Періс Хілтон вийшла заміж за свого нареченого - бізнесмена Картера Реума.

Про це вона оголосила в інстаграмі.

"Моє назавжди починається сьогодні...", - підписала Хілтон свою фотографію у весільній сукні, додавши хештеги #JustMarried (Щойно одружені) і #ForeverHiltonReum (Назавжди Хілтон Реум).

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У стилі Хілтон, після весільних урочистостей відбудеться ще дві вечірки, які одночасно будуть знімати для нового документального реаліті-серіалу про життя зірки. Це буде видовище на 13 серій "Закохана Періс" (Paris in Love).

"Я хотіла, щоб шанувальники побачили, що я знайшла свого чарівного принца та своє щасливе казкове весілля", — розповідала Хілтон телеведучому Джиммі Феллону у серпні.

Вона додала, що це буде вечірка на три дні, протягом якої планувала змінити десять суконь.

"Люблю змінювати вбрання", - поділилася зірка.

Спадкоємиця сімейного бізнесу, який включає глобальну мережу готелів та курортів Hilton, заручилася з Реумом в 2019 році, до того вони тривалий час приятелювали. Це вже треті заручини світської левиці, але до вівтаря справа дійшла вперше.

Автор фото, Getty Images

"У нас була просто неймовірна хімія, — розповідала Хілтон People у 2020 році. — У нас було перше побачення, і відтоді ми не проводили жодної ночі окремо. Це дуже дивно".

Весільну сукню Періс начебто обрала в останній день перед весіллям, розповіло джерело видання E!News.