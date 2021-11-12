В "Укрексімбанку" з оваціями поновили нападників на журналістів "Схем"

16 хвилин(и) тому

Автор фото, "Радіо Свобода" Підпис до фото, Ексголова правління "Укрексімбанку" посеред інтерв'ю наказав забрати в журналістів камери та видалити відео

В "Укрексімбанку" 9 листопада поновили на посадах директора департаменту банківської безпеки Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки Олега Осіпова.

Саме їх звинувачують в нападі на журналістів "Схем" під час інтерв'ю з ексголовою правління "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером.

Як повідомляє пресслужба банку, обох відсторонили від посад без збереження зарплати на "максимально дозволений законодавством строк", а саме на час проведення службового розслідування банку щодо інциденту.

Зараз Осіпов та Тельбізов є обвинуваченими в кримінальному провадженні, але, як зазначає пресслужба банку, "одержання працівником статусу підозрюваного/обвинуваченого у кримінальному провадженні не є законною підставою для відсторонення їх від роботи або розірвання з ними трудових відносин".

Натомість у банку нагадали, що іншого фігуранта інциденту, Володимира Пікалова, таки звільнили з посади директора департаменту інформаційної політики.

Овації та "привіт від командира"

Першими про повернення працівників безпеки на посади повідомили у соцмережах журналісти "Схем".

Вони оприлюднили відео, на якому видно, що чоловік, схожий на Тельбізова, входить до приміщення "Укрексмібанку", а працівники зустрічають його оплесками та криками.

"Без коментарів", - іронічно підписала відео ведуча програми "Схеми" Наталія Седлецька.

Чоловік, схожий на Тельбізова, театрально підіймає руки вгору, вітаючи співробітників, вклоняється, посилає повітряні поцілунки присутнім, а потім виголошує промову.

Він каже, що передає їм слова "нашого командира", мабуть, маючи на увазі Євгена Мецгера, який після інциденту склав повноваження голови правління банку.

"Найщиріша, велика вдячність вам усім за ту підтримку, яку ви надали у цей складний період, - заявив чоловік на відео. - Напевно, краш-тесту кращого не можна було пройти ні в одній організації".

Конфлікт у банку

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На початку жовтня "Укрексімбанк" опинився в центрі скандалу. Журналісти "Схем" повідомили, що під час інтерв'ю з Євгеном Мецгером голові правління не сподобалося одне з запитань.

Він наказав схопити та скрутити журналіста та оператора, забрати в них камеру та видалити відео.

У пресслужбі банку спершу відповіли звинуваченнями у відповідь. Мовляв, розмова йшла "у форматі офрекордс-зустрічі", журналісти не узгодили питання наперед та намагалися "протиправно заволодіти інформацією з обмеженим доступом".

Пізніше журналістам вдалося відновити видалене відео, яке повністю підтвердило їхню версію подій.

Після того, як ситуацію засудив офіс президента, Євген Мецгер публічно вибачився за "надмірно емоційну реакцію" та пішов з посади. Працівників служби безпеки, які атакували журналістів, відсторонили від посад.

Мецгер - земляк президента Володимира Зеленського. Народився і навчався у Кривому Розі. "Укрексімбанк" очолив у 2020 році за нового президента.

Євгена Мецгера називають "банкіром, якому дзвонить Зеленський", а його дружина Юлія Мецгер, за даними низки медіа, подруга Олени Кравець з "Кварталу 95".