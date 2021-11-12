Російські десантники провели "навчальний бій" у Білорусі біля місця скупчення мігрантів

1 година тому

Автор фото, Міноборони Білорусі Підпис до фото, "12 листопада в рамках раптової перевірки бойової готовності Повітряно-десантних військ підрозділ російських десантників виконає практичне десантування на незнайомому майданчику приземлення на території Гродненської області Республіки Білорусь", - анонсували у російському міноборони

На заході Білорусі пройшла спільна висадка білоруських та російських десантників на полігоні неподалік польсько-білоруського кордону, де зараз зібралися тисячі мігрантів.

"Сьогодні на полігоні "Гозький" здійснюється висадка спільного тактичного повітряного десанту від сил спеціальних операцій Збройних сил Республіки Білорусь та повітряно-десантних військ Збройних сил РФ у складі зведеної батальйонної тактичної групи", - повідомили у білоруському міноборони.

Новину там назвали "З неба - в навчальний бій".

Згаданий полігон розташований приблизно за 30 км від прикордонного переходу "Брузги-Кузниця", де зараз зібралися тисячі мігрантів, які намагаються проникнути у Польщу з Білорусі.

Автор фото, Google Map Підпис до фото, Полігон, де пройшла висадка, - неподалік польсько-білоруського кордону, де зараз неспокійно

Скільки саме російських десантників беруть участь у навчаннях, у білоруському оборнному відомстві не уточнюють. Однак оскільки там говорять про "батальйонну тактичну групу", то мова може йти про кількість від кількох десятків до кількох сотень бійців.

Проведення спільних з росіянами навчань саме зараз у Білорусі пояснили "нарощуванням військової діяльності поблизу державного кордону Республіки Білорусь", а саму висадку назвали "перевіркою одного з компонентів сил реагування Союзної держави".

Автор фото, Міноборони Росії Підпис до фото, Російська та білоруська армії все більше інтегруються в останні роки (фото 2019 року)

"Задіяні літаки Іл-76 військово-транспортної авіації Росії, а також гелікоптери ВПС та військ ППО Білорусі. Після десантування білоруські та російські десантники виконають низку навчально-бойових завдань, у тому числі захоплення та утримання плацдарму, пошук та знищення призначених об'єктів, а також диверсійно-розвідувальних груп противника та незаконних збройних формувань", - повідомили у міністерстві оборони Білорусі.

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

А у російському міноборони запевнили, що після "відпрацювання спільно з підрозділами збройних сил Республіки Білорусь навчально-бойових завдань російські десантники повернуться до пункту постійної дислокації на території Російської Федерації".

Про який саме російський десантний підрозділ йде мова, наразі невідомо.

Раніше західна та українська преса відзначала нове скупчення російських військ біля українських та білоруських кордонів, серед яких були і підрозділи повітряно-десантних військ.

Скупчення понад ста тисяч військових біля кордонів України визнав Володимир Зеленський.

Росія заперечує скупчення військ на кордоні.