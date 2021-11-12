До Нової Зеландії доплив пінгвін. Як він опинився за три тисячі кілометрів від дому

26 хвилин(и) тому

Автор фото, HARRY SINGH Підпис до фото, За словами очевидців, пінгвін Аделі довго стояв нерухомо і виглядав дуже розгубленим.

Жителі узбережжя Нової Зеландії виявили на одному з пляжів рідкісного гостя - пінгвіна Аделі.

Цей вид гніздиться виключно біля берегів Антарктиди і на найближчих до материка островах, наприклад біля острова Галіндез, де розташована українська станція "Академік Вернадський".

Зустріти їх ще десь, особливо північніше 60° південної широти, майже неможливо (Нова Зеландія лежить на північ від 46° південної широти).

Це лише третій зареєстрований випадок, коли представника виду Аделі помітили у Новій Зеландії - за три тисячі кілометрів від їхнього звичного середовища.

Перші два сталися ще у 1962 та 1993 роках.

Колонії цих пінгвінів вперше відкрила експедиція французького дослідника Жюля Дюмон-Дюрвіля у 1840 році. Він назвав їх ім'ям своєї дружини Аделі, а місце виявлення птахів - Землею Аделі.

Автор фото, Оксана Савенко / НАНЦ Підпис до фото, Пінгвіни у своєму звичному середовищі - біля станції "Академік Вернадський" в районі Антарктичного півострова

Зараз на новозеландському пляжі першим пінгвіна помітив місцевий житель Гаррі Сінгх, але він спочатку подумав, що це велика м'яка іграшка, забута на березі.

"Він не рухався протягом цілої години і виглядав виснаженим та розгубленим", - пригадує Сінгх.

За його словами, поки він чекав на спеціальну групу рятувальників, найбільше хвилювався, щоб пінгвін не пішов знову у воду, тому що в тому стані птах став би легкою здобиччю морських хижаків, яких вистачає біля берегів Нової Зеландії.

Крім того, на пляжі, де опинився антарктичний пінгвін, часто вигулюють собак.

Сильне виснаження

Лікуванням пінгвіна, якого новозеландці вже встигли назвати Пінгу, зайнявся фахівець із порятунку пінгвінів із десятирічним стажем, біолог Томас Стрекл разом із командою ветеринарів.

Він розповів, що за довгі роки роботи йому траплялися різні види, але він ніколи не бачив у цих краях пінгвіна Аделі.

Аналізи Пінгу показали, що тварина виснажена та зневоднена. Вже кілька днів пінгвін отримує харчування через спеціальну трубочку.

Коли він повністю одужає, його випустять біля води, але чи захоче він пройти зворотний шлях до Антарктиди, вчені не знають.

За їхніми словами, якщо випадки появи пінгвінів Аделі почастішають, це буде тривожним знаком, що свідчить про зміну умов довкілля цих тварин.

У лютому цього року біля північного краю Антарктиди зареєстровали найвищу в історії температуру повітря +20,75 градуса Цельсія.

Автор фото, Оксана Савенко / НАНЦ Підпис до фото, Пінгвіни Аделі мають чорне тіло, біле черево та білі кільця навколо очей (на фото вони праворуч)

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За даними Всесвітньої метеорологічної організації, за останні 12 років площа антарктичних льодовиків стрімко скорочується через глобальну зміну клімату.

У липні цього року українські полярники на "Академіку Вернадському" відзначали надзвичайно велику кількість пінгвінів, серед яких були і пінгвіни Аделі - іноді їхні групи перевищували тисячу особин.

"Зазвичай коли в Антарктиці зима (а в Україні відповідно літо), пінгвіни, що живуть біля нашої станції, відпливають дещо північніше. Оскільки вони харчуються крилем, то потребують відкритої води для полювання на "здобич". Тож коли акваторія навколо "Вернадського" на зиму вкривається кригою, пінгвіни відкочовують туди, де відкрита вода, щоб мати доступ до їжі", - писали в Національному антарктичному науковому центрі.

Що ж змусило "новозеландського пінгвіна Аделі" відправитися за тисячі кілометрів від Антарктики, наразі невідомо. Зараз в Антарктиді вже фактично почалося полярне літо.