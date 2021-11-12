Латвія забороняє георгіївські стрічки. В Росії кажуть про "реінкарнацію фашизму"

41 хвилин(и) тому

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Сейм Латвії заборонив використовувати георгіївські стрічки на публічних заходах та в публічних місцях.

Відповідні правки в третьому читанні підтримав сейм країни, повідомляє пресслужба латвійського парламенту.

Представники сейму пояснюють це рішення "експансією Росії в Україну" та "тоталітарною ідеологією РФ щодо колишніх республік СРСР".

Відтак, відповідно до повідомлення, значення георгіївських стрічок як символу змінилося, тож їхня заборона обмежить ідеологію, яку просуває Росія.

Щоб закон набув чинності, його має схвалити президент.

Втім в Росії це рішення вже розкритикували.

Зокрема, офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова назвала цей крок "послідовною реінкарнацією фашизму".

"Георгіївською є муарова стрічка медалі "За перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні". Чи означає це, що у Латвії ветеранам не можна носити її навіть у святкові дні?" - обурюється Захарова.

Як в Україні

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Верховна Рада України у 2017 році заборонила виготовлення та публічне носіння "георгіївської стрічки", а також запровадила за це адміністративну відповідальність.

Цей крок пояснювали тим, що цей символ використовують проросійські бойовики на Донбасі.

За "публічне використання, демонстрацію або носіння георгіївської стрічки чи її зображення" штрафують на 50-150 неоподатковуваних мінімумів доходів (850 - 2550 гривень).

"Георгіївську стрічку" або предмети із її зображенням також конфісковують.

Якщо закон порушують вдруге, то штраф збільшать від 150 до 300 неоподатковуваних мінімумів (2550 - 5100 гривень), або передбачений арешт до 15 діб.

З того часу оштрафували десятки людей за носіння цих стрічок, переважно це громадяни Росії, які приїздять до України.