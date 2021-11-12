Двоє загиблих на Донбасі: серед втрат високий офіцер десантників
У п'ятницю на Донбасі загинули двоє українських десантників з 79-ї бригади - вони підірвалися на міні.
"Під час виконання бойового завдання в районі проведення ООС загинули підполковник Прусов Руслан Халилович та майстер-сержант Федосеєв Вадим Вікторович", - повідомляє 79-а окрема десантно-штурмова бригада у Facebook.
У пресцентрі Операції об'єднаних сил додають, що бійці підірвалися "на ворожому невідомому пристрої".
А заступник командира бригади Ярослав Калашніков припускає, що мова може йти про закладений фугас.
"Це сталося близько обіду. Машина, в якій пересувались бійці, підірвалася на протитанковій міні. Ймовірно, було закладено фугас", - розповів він у коментарі "Суспільному".
Згадки про офіцера-десантника (тоді ще майора) Руслана Прусова можна знайти у спогадах про бої за Донецький аеропорт взимку 2015 року.
79-а бригада - підрозділ, який довго тримав оборону у старому та новому терміналі ДАПу.
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За даними сайту "Новинарня", від початку листопада на фронті загинуло вже четверо українських бійців.
А за підрахунками BBC News Україна, за весь 2021 рік українська армія втратила у боях на Донбасі щонайменше 72 військових.
Найбільше загиблих від снайперів, мінометних обстрілів та підривів на мінах.
За останній місяць напруга та кількість обстрілів на Донбасі суттєво зросла, що відзначають в СММ ОБСЄ.