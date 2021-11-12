Привіт від Ку-клукс-клану. Як шеф поліції "жартував" з першого темношкірого поліцейського

49 хвилин(и) тому

Автор фото, PEIFFER WOLF CARR KANE & CONWAY Підпис до фото, Перший темношкірий поліцейський у своєму місті Кейт Пул каже, що був шокований, коли знайшов на своєму робочому столі записку від "ККК"

Перший темношкірий поліцейський в американському містечку Шеффілд-Лейк Кейт Пул подав до суду на свого колишнього шефа через расистські жарти.

Він розповів, що виявив на своєму столі записку з написом "Ку-клукс-клан".

"Ку-клус-клан" (ККК) - неформальне расистське об'єднання у Сполучених Штатах, яке наслідує консервативні групи ХІХ століття, що переслідували темношкірих після громадянської війни. Назва "Ку-клус-клан" походить від аналогії зі звуком затвору рушниці.

Кейт Пул вирішив перевірити, звідки така записка з'явилася на його робочому місці й відео з камер спостережень показало, що її поклав туди тогочасний начальник цього ж відділку поліції Ентоні Кампо.

"Краще б він мене вдарив у обличчя", - пригадує свої емоції Кейт Пул.

У 2020 році він став першим темношкірим поліцейським у Шеффілд-Лейк, що в штаті Огайо.

Кейт Пул тоді запитав у свого шефа: "Ви це серйозно?"

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"Що ще ви можете сказати начальнику поліції, який вчинив так огидно і жахливо з першим темношкірим офіцером? Це важко зрозуміти", - розповів чоловік під час сьогодні пресконференції.

На ці закиди Ентоні Кампо відповів, що то був лише жарт.

Адвокати Пула також стверджують, що "жарти" вже колишнього начальника поліції полягали також у тому, що він носив у відділку гострий капелюх, що нагадував білі балахони членів ККК, показував расистські малюнки, а також постійно глузував з нього та іншого офіцера латиноамериканця.

Ентоні Кампо звільнився з поліції після того, як справа набула розголосу і місцевий мер відсторонив його від роботи після тридцяти років на посаді.

Він продовжує наполягати, що це все був просто невдалий гумор з його боку.

"Це був лише жарт, який зайшов надто далеко. Я ж наймав цього офіцера у поліцію, він чудово ладнає з дітьми", - пояснив Ентоні Кампо у коментарі місцевому "5 каналу".

"І я ж допоміг йому залишитися на роботі після того, як його могли звільнити через вік", - додав він.

Зараз Кейту Пулу 57 років.

Він також вважає, що всі колеги знали про поведінку свого начальника, але не зробили нічого, щоб зупинити його расистські жарти.