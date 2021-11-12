США збентежені російськими військами біля України, криза на кордоні Білорусі з ЄС та як рубають ліси Бразилії. Теленовини ВВС 12.11.21
У випуску:
- Сполучені Штати говорять про незвичну активність Росії біля України - чи є загроза второгнення?
- Міграційна криза посеред Європи. Як кілька тисяч людей опинились у пастці в Білорусі.
- В Афганістані процвітають нелегальні перевезення.
- Ліс, від якого залежить майбутнє усієї планети - як рубають бразильські джунглі.
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