США збентежені російськими військами біля України, криза на кордоні Білорусі з ЄС та як рубають ліси Бразилії. Теленовини ВВС 12.11.21

1 година тому

У випуску:

Сполучені Штати говорять про незвичну активність Росії біля України - чи є загроза второгнення?

Міграційна криза посеред Європи. Як кілька тисяч людей опинились у пастці в Білорусі.

В Афганістані процвітають нелегальні перевезення.

Ліс, від якого залежить майбутнє усієї планети - як рубають бразильські джунглі.

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