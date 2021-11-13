Суд остаточно звільнив Брітні Спірс від опіки батька. Опікунство тривало 13 років
Суд у Лос-Анджелесі скасував опіку, що контролювала життя попзірки Брітні Спірс з 2008 року. Співачка назвала це найкращим днем у своєму житті.
Рішення про подальше припинення опіки ухвалили ще наприкінці вересня. На це погодився її батько.
"Відсьогодні припиняється особиста опіка та опіка над фінансами Брітні Джин Спірс", - заявила суддя Бренда Пенні після 30-хвилинних слухань, на яких ніхто не виступив проти припинення опіки.
Спірс не була присутня на п'ятничних слуханнях, а після їх закінчення написала в інстаграмі й твіттері: "Боже, я так люблю своїх фанатів, це божевілля. Гадаю, я плакатиму до кінця дня!!!! Найкращий день у моєму житті (і прикріпила відео, у якому її шанувальники святкують рішення суду).
Біля будівлі суду десятки фанів вибухнули оплесками, коли почули цю новину. Деякі танцювали і співали її хіт "Stronger", пише Reuters.
Адвокат попзірки Метью Розенгарт подякував руху #FreeBritney, який, за його словами, відіграв важливу роль у припиненні опіки.
39-річна співачка витратила чимало часу на те, щоб припинити опікунство, яке 13 років керувало її особистим життям та статками у 60 млн доларів.
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Кінець подкаст
Наприкінці червня вона звернулася до суду в Лос-Анджелесі з вимогою вивести її з-під опіки батька, який з 2008 року контролював концертну діяльність та фінанси співачки. Вона звинуватила своїх опікунів у тотальному контролі, тиску та використанні препаратів, що дурманять свідомість. Спірс також різко розкритикувала владу Каліфорнії.
"Я травмована. Я нещасна і не можу спати. Я в депресії і божевільно розлючена. Я плачу щодня", - казала вона у суді.
Рішення про подальше припинення опіки ухвалили наприкінці вересня. На це погодився батько співачки Джеймі Спірс.
"Я зараз на сьомому небі від щастя", - писала тоді Спірс в інстаграмі. Адвокат батька попзірки, своєю чергою, заявляв, що у його клієнта "немає реальних підстав" складати з себе обов'язки опікуна, однак він став "мішенню для постійних і невиправданих нападок".
У листопаді 2020 року суд у Лос-Анджелесі залишив батька співачки її опікуном.
Ще раніше розпочалася кампанія #FreeBritney ("Свободу Брітні").
Прихильники руху вважають, що батько співачки тримав її фактично в ув'язненні через власні меркантильні інтереси. Сам він відкидав ці звинувачення. Він називав рух жартом, наголошуючи, що він щороку звітував про кожен зароблений співачкою цент.
Опіка над Спірс розпочалася у 2018 році, після того, як у 2007-му у неї стався публічний нервовий зрив. Тоді її госпіталізували через проблеми з психічним здоров'ям.