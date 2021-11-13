За межами нашої галактики знайшли нову чорну діру

1 година тому

Автор фото, ESO, NASA/ESA/R. Gilmozzi/S. Casertano, J. Schmidt Підпис до фото, Нову чорну діру зафіксували у Магеллановій хмарі за 160 тисяч світлових років від Землі

Астрономи знайшли невелику чорну діру за межами Чумацького Шляху. Дослідники використали дуже великий телескоп (VLT) Європейської південної обсерваторії.

Це вперше, коли вчені застосували динамічний метод виявлення чорної діри за межами нашої галактики.

Астрономи планують частіше користуватися ним для виявлення раніше прихованих від нас дірок у Чумацькому Шляху та в інших галактиках, а також, щоб краще розуміти, як ці загадкові об'єкти з'являються та розвиваються.

Знайдена чорна діра лежить у розсіяному зоряному скупченні NGC 1850 у сусідній галактиці Велика Магелланова Хмара на відстані приблизно 160 тисяч світлових років від Сонця.

Дослідники порівнюють себе із Шерлоком Холмсом, оскільки вирахували діру її за непрямими ознаками.

Автор фото, ESO, NASA/ESA/R. Gilmozzi/S. Casertano, J. Schmidt Підпис до фото, Чорну діру вирахували за зіркою, що обертається навколо неї

Ця діра приблизно в 11 разів масивніша за Сонце. Зафіксувати її вдалося завдяки гравітаційному впливу на зірку, що обертається довкола чорного об'єкта.

Зазвичай астрономи знаходять такі маленькі чорні діри в інших галактиках, вловлюючи рентгенівське випромінювання, що з'являється при поглинанні речовини, або фіксуючи гравітаційні хвилі, що виникають при зіткненні дірок між собою чи з нейтронними зірками.

Однак більшість із них не видають своєї присутності через промені чи хвилі.

Тут і стає в пригоді динамічний метод: коли діра утворює систему з зіркою, вона ледь помітно впливає на її рух, але цього достатньо, щоб фахівці могли знайти її за допомогою доступних інструментів.