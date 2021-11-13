Штраф за дзвінок або лист у неробочий час. Нові правила дистанційки в Португалії

24 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Португалія заборонила роботодавцям писати і дзвонити працівникам у неробочий час, інакше їм загрожує штраф.

Таке рішення схвалив парламент країни у рамках змін до трудового законодавства щодо віддаленої роботи.

Повідомляють, що нові правила стосуватимуться компаній зі штатом від 10 осіб.

Також новий закон дозволяє батькам маленьких дітей працювати віддалено без необхідності заздалегідь домовлятися з керівництвом, поки дитині не виповниться вісім років.

Крім цього, підприємствам, можливо, доведеться частково компенсувати працівникам витрати за електроенергію та інтернет під час дистанційної роботи.

Новий закон також передбачає заходи з подолання ізоляції - роботодавець повинен організовувати регулярні особисті зустрічі з працівниками, що працюють з дому.

Але не всі пункти нового закону були схвалені португальським парламентом, зокрема, "право на відключення", що дозволяє персоналу вимикати всі робочі пристрої у неробочий час.

Міністр праці та соціального забезпечення Португалії Ана Мендес Годіньо заявила на конференції в Лісабоні минулого тижня, що "дистанційна робота може змінити правила гри", але її зростання необхідно регулювати.

Вона також сподівається, що привабливі умови "дистанційки" допоможуть залучити до країни іноземних фахівців.

"Ми вважаємо Португалію одним з найкращих місць у світі для цифрових кочівників та віддалених працівників", - сказала міністр.

Португалія пропонує візу тимчасового резидента підприємцям і фрилансерам. На португальському острові Мадейра відкрили "село цифрових кочівників". Там фрилансерам пропонують робоче місце та доступ до інтернету.

Хто такі "цифрові кочівники"

Нині є багато видів діяльності, що не вимагають безпосередньої присутності на робочому місці. Для позначення нового соціального явища виник термін digital nomads ("цифрові кочівники"). Так називають людей, які постійно переїжджають, бо не прив'язані до одного місця проживання через віддалену роботу.

Таких працівників з кожним роком стає дедалі більше, а відсутність прив'язки до офісу робить їх дуже мобільними.

Візу "цифрового кочівника", крім Португалії, пропонують інші країни, зокрема Барбадос і Хорватія.