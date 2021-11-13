Працівників "Укрексімбанку", яких зустріли оваціями в банку, остаточно звільнили

46 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

"Укрексімбанк" звільнив з посади директора департаменту банківської безпеки Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки Олега Осіпова.

Їх звинувачують в нападі на журналістів "Схем" під час інтерв'ю з ексголовою правління "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером. Після цих звинувачень їх відсторонили, але потім, 9 листопада, поновили на посадах.

Напередодні мережу розбурхало відео, на якому видно, що чоловік, схожий на Тельбізова, входить до приміщення "Укрексмібанку", а працівники зустрічають його оплесками та криками.

І вже наприкінці дня з'явилося повідомлення про те, що Тельбізова й Осіпова таки звільнили з банку остаточно.

Таке рішення ухвалило правління "Укрексімбанку" після того, як до нього з цього приводу звернулася наглядова рада банку.

"Своїми діями Тельбізов І.Г. та Осіпов О.Л. довели, що вони не здатні належним чином виконувати свої обов'язки передбачені їх посадовою інструкцією внаслідок, серед іншого, нерозуміння вимог та положень Кодексу етики та корпоративних цінностей Банку", - заявила наглядова рада.

Подальше перебування цих людей на посадах, наголосила рада, "створює загрозу для всієї системи безпеки".

Банк звільнив їх на підставі статті трудового кодексу про невідповідність займаній посаді та виконуваній роботі.

Овації та "привіт від командира"

Про те, що працівників безпеки повернули на посади, повідомили напередодні у соцмережах журналісти "Схем".

Вони оприлюднили відео із чоловіком, схожим на Тельбізова, якому працівники "Укрексімбанку" влаштували овації, коли він зайшов до банку.

Чоловік, схожий на Тельбізова, театрально підіймає руки вгору, вітаючи співробітників, вклоняється, посилає повітряні поцілунки присутнім, а потім виголошує промову.

Він каже, що передає їм слова "нашого командира", мабуть, маючи на увазі Євгена Мецгера, який після інциденту склав повноваження голови правління банку.

"Найщиріша, велика вдячність вам усім за ту підтримку, яку ви надали у цей складний період, - заявив чоловік на відео. - Напевно, краш-тесту кращого не можна було пройти ні в одній організації".

Конфлікт у банку

Автор фото, "Радіо Свобода" Підпис до фото, Ексголова правління "Укрексімбанку" посеред інтерв'ю наказав забрати в журналістів камери та видалити відео

На початку жовтня "Укрексімбанк" опинився в центрі скандалу. Журналісти "Схем" повідомили, що під час інтерв'ю з Євгеном Мецгером голові правління не сподобалося одне з запитань.

Він наказав схопити та скрутити журналіста та оператора, забрати в них камеру та видалити відео.

У пресслужбі банку спершу відповіли звинуваченнями у відповідь. Мовляв, розмова йшла "у форматі офрекордс-зустрічі", журналісти не узгодили питання наперед та намагалися "протиправно заволодіти інформацією з обмеженим доступом".

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Пізніше журналістам вдалося відновити видалене відео, яке повністю підтвердило їхню версію подій.

Після того, як ситуацію засудив офіс президента, Євген Мецгер публічно вибачився за "надмірно емоційну реакцію" та пішов з посади. Працівників служби безпеки, які атакували журналістів, відсторонили від посад.

Мецгер - земляк президента Володимира Зеленського. Народився і навчався у Кривому Розі. "Укрексімбанк" очолив у 2020 році за нового президента.

Євгена Мецгера називають "банкіром, якому дзвонить Зеленський", а його дружина Юлія Мецгер, за даними низки медіа, подруга Олени Кравець з "Кварталу 95".