Польща: білоруські військові спробували зруйнувати загородження на кордоні

13 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Прикордонна служба Польщі звинуватила білоруських військових у тому, що вони спробували зруйнувати загородження на кордоні, аби дозволити групі мігрантів потрапити на територію країни.

За даними польських прикордонників, з Білорусі на територію Польщі вночі намагалися прорватися близько 100 мігрантів із країн Близького Сходу.

Білоруські військові, як стверджує Варшава, спробували зруйнувати загородження та зірвати колючий дріт за допомогою машини біля польського селища Черемха.

Також польська прикордонна служба опублікувала відео, на якому, як стверджує Варшава, зафіксована спроба білоруських військових засліпити польських прикордонників за допомогою стробоскопічного світла та лазера.

Польська сторона звинуватила білоруських військових у тому, що вони забезпечили мігрантів балонами зі сльозогінним газом, який ті, у свою чергу, застосували проти польських прикордонників.

Раніше поліція Польщі повідомила, що у лісі поблизу білорусько-польського кордону знайшли тіло сирійського мігранта, однак про причини його смерті нічого не повідомляється. А перед тим Варшава повідомляла про загибель щонайменше восьми мігрантів.

Мінськ про випадки загибелі мігрантів на території Білорусі не повідомляє.

Україна тим часом активно посилює прикордонні загони в областях, які межують з Білоруссю.

Кількість прикордонників обіцяють збільшити вдвічі. Додатково хочуть залучити понад 8 тисяч військовослужбовців та поліцейських.

Автор фото, Getty Images

Обмеження для авіакомпаній

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Під тиском Євросоюзу кілька турецьких та близькосхідних авіакомпаній раніше цього тижня призупинили авіарейси до Мінська, а "Белавіа" у п'ятницю повідомила, що більше не допускатиме на рейси з Туреччини громадян Іраку, Сирії та Ємену з квитками в один кінець.

Білоруська авіакомпанія послалася при цьому на вимогу турецької влади. Влада Іраку, за даними місцевих ЗМІ, у п'ятницю повністю припинила авіасполучення з Білоруссю.

Євросоюз обговорює можливість включити авіакомпанії до нового пакету санкцій щодо Білорусі, підставою для яких стануть звинувачення у пособництві та підбурюванні до контрабанди людей.

Серед потенційних об'єктів санкцій називали і російський "Аерофлот"; він заявив, що не літає з країн Близького Сходу до Білорусі.

В останні місяці до Мінська щотижня прибували демсятки літаків зі Стамбула, Дамаска та Дубая.

Європейський союз вважає, що міграційну кризу на кордоні Білорусі з Польщею та країнами Балтії навмисно спровокував Олександр Лукашенко, аби помститися за санкції, запроважені після придушення протестів проти фальсифікації президентських виборів та міліцейського насильства у 2020 році.