Нашестя скорпіонів в Єгипті: троє людей померли, сотні поранені

27 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP via Getty Images Підпис до фото, Скорпіони, яких зливи регулярно вимивають на вулиці Єгипту, ховаються в будинках (фото архівне)

У місті ​Асуан на півдні Єгипту загинули троє людей після того, як через сильні шторми вулиці та будинки заполонили скорпіони.

Ще близько 450 людей дістали поранення від укусів, повідомив представник міністерства охорони здоров'я.

У п'ятницю град і гроза в районі річки Ніл були особливо сильними.

Сильний дощ регулярно вимиває скорпіонів на вулиці, до них часом додаються ще й змії.

Медичним центрам у селах поблизу гір і пустель надали додаткові дози протиотрути, розповів посадовець інформагенції Al-Ahram.

Він додав, що лікарі, які робили вакцинацію від ковіду, тепер змушені лікувати укуси скорпіонів.

Мешканців закликають залишатися вдома та уникати місць із багатьма деревами.

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За даними Mayo Clinic, академічного медичного центру США, укуси скорпіона рідко становлять загрозу для життя, але маленькі діти та літні люди ризикують стикнутися із серйозними ускладненнями.

Лише близько 30 з понад 1500 видів скорпіонів виробляють отруту, достатньо токсичну, щоб убити людину.

Серед симптомів, які відчуває людина під дією отрути, може бути утруднене дихання, посмикування м'язів і незвичайні рухи головою.

Протиотруту використовують як профілактичний захід до появи симптомів, але вона може також спрацювати і коли симптоми вже стали виразними.