Королева Британії потягнула спину та скасувала участь у поминальних днях

18 хвилин(и) тому

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Єлизавета II відпочивала майже місяць, але "була сповнена рішучості" бути присутньою на Дні пам'яті полеглих солдатів

Британська королева Єлизавета II в останній момент скасувала свою участь у церемонії пам'яті загиблих у військових конфліктах, яка проходить у країні цієї неділі.

Повідомляють, що 95-річна королева потягнула спину і не зможе, як планувала, об 11 годині ранку за місцевим часом (14:00 за Києвом) провести традиційні дві хвилини мовчання біля меморіалу Кенотаф у центрі Лондона і потім очолити процесію з покладанням вінків до нього.

Королева "дуже розчарована" таким розвитком подій, йдеться у повідомленні Букінгемського палацу.

20 жовтня Єлизавета II провела ніч у лікарні, де, як повідомляв Букінгемський палац, проходила медогляд. Потім вона майже місяць відпочивала, відмовившись від усіх робочих зустрічей за рекомендацією лікаря.

День пам'яті загиблих у війнах у Британії відзначають у найближчу неділю до 11 листопада - річниці завершення Першої світової війни. Напередодні цього дня офіційні будівлі в країні прикрашають зображеннями червоних маків, а багато британців одягають їх на одяг на знак солідарності з ветеранами та їхніми родинами.

Королева вирішила пропустити інші заходи, пов'язані з Днем пам'ять - зокрема, суботній концерт у Королівському Альберт-Холлі. Однак, як повідомляв Букінгемський палац, вона була "сповнена рішучості" бути присутньою на церемонії покладання вінків у неділю. Тепер замість неї церемонію очолить принц Чарльз.

Для Єлизавети II церемонія пам'яті загиблих військових має особливе значення. Вона очолює збройні сили Британії і сама брала участь у Другій світовій війні як автомеханік та водійка вантажівки.

Участь у недільних заходах мала стати її першою офіційною появою на публіці після відвідин лікарні.

Минулого року через коронавірус масштаби церемонії зменшили, проте цього року запланували традиційну процесію за участю сотень чинних військовослужбовців та понад 10 тисяч ветеранів. Спостерігати її зберуться глядачі з усієї країни.