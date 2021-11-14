У США розкрили одне з найгучніших пограбувань. Злочинця шукали понад 50 років

8 хвилин(и) тому

Автор фото, US Marshals Service

У США ідентифікували чоловіка, який скоїв одне з найвідоміших пограбувань банку в історії країни. Його шукали 52 роки.

Тед Конрад працював касиром у Society National Bank у Клівленді, штат Огайо - і в липні 1969 року пограбував свого роботодавця.

Він зник із 215 тисячами доларів США, що на сьогодні є еквівалентом 1,7 мільйона доларів.

Слідчі заявили, що після цього він жив тихим і непримітним життям, поки не помер у травні цього року від раку легенів.

Коли Конрад здійснив пограбування, йому було всього 20 років. За повідомленнями, у п'ятницю ввечері, коли відділення закривалося, через погану охорону банку він зміг просто вийти з грошима, запханими у коричневий паперовий пакет.

Коли через два дні інші працівники банку зрозуміли, що гроші зникли, Конрад також зник.

Після цього почався його розшук, який тривав понад пів століття і потрапив до таких телешоу, як "Найбільш розшукувані злочинці Америки" та "Нерозгадані таємниці".

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За даними Федеральної виконавчої служби США, Конрад нібито розповів друзям про свої плани пограбувати банк і хвалився, що зробити це буде легко. За повідомленнями, він був одержимий фільмом Стіва Макквіна 1968 року "Справа Томаса Крауна" і під час підготовки до пограбування передивився його понад 10 разів.

За даними слідства, що після зникнення Конрад змінив ім'я на Томас Рендел і спочатку втік до Вашингтона, округ Колумбія, потім до Лос-Анджелеса, а згодом оселився в передмісті Бостона приблизно за 1000 км від місця злочину.

Слідчі кажуть, що згодом він жив тихим і непримітним життям, а New York Times повідомила, що останні 40 років він працював у гольф-клубі та в салоні з продажу уживаних автомобілів.

Справа не рухалась протягом десятиліть, аж поки слідчі, насторожені появою некрологу Рендела в газеті, змогли зіставити документи, які він подав у 1960-х роках, з документами, які "Рендел" подавав нещодавно. За іронією долі, серед цих документів була справа про банкрутство Рендела в суді Бостона у 2014 році.

Маршал Пітер Елліот був одним із провідних слідчих у цій справі. Він успадкував її від свого батька Джона, який був одержимий бажанням з'ясувати, що сталося із зухвалим злодієм.

"Мій батько ніколи не переставав шукати Конрада і завжди хотів довести цю справу до кінця, аж до самої його смерті в 2020 році", - сказав маршал Елліот.

"Сподіваюся, що моєму батькові сьогодні стало трохи легше спочивати, знаючи, що Федеральна виконавча служба США нарешті довела його розслідування до кінця і розкрила цю багаторічну таємницю", - додав він.