МВС пошле загони власників травматичної зброї під кордон. Чи це можливо?

46 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

Україна проведе навчання з територіальної оборони біля кордону з Білоруссю, на які зберуть власників травматичної зброї, заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

"В Україні видано понад 200 тисяч таких стволів. Мають бути підняті реєстри. Ці люди мають бути скликані на навчання", - сказав Монастирський в ефірі телеканалу "1+1".

У Державній прикордонній службі України впевнені, що діяльність таких громадських формувань у поєднанні з іншими засобами дозволить забезпечити як охорону кордону, так і підтримати порядок.

Водночас юристи сумніваються, як у тому, що МВС веде належний облік власників травматичної зброї, так і у можливості їх зібрати.

Адже такі формування є добровільними і немає законних підстав змусити їхніх членів проходити навчання.

То що означає заява МВС про навчання та громадські формування власників травматичної зброї?

Навчання найближчого місяця

За словами Дениса Монастирського, про загони територіальної оборони говорили на засіданні Ради національної безпеки та оборони, розглядаючи ситуацію щодо можливої небезпеки від кризи з мігрантами на кордоні між Польщею та Білоруссю.

За словами міністра, визначили 10 ділянок, де може відбуватися підхід мігрантів до українського кордону. Саме тут протягом найближчого місяця мають пройти навчання.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, В Україні близько 200 тисяч людей отримали дозвіл на пневматичну зброю, каже очільник МВС

Міністр доручив Нацполіції підняти всі громадські формування з охорони громадського порядку на цих територіях, які мають право на носіння травматичної зброї.

"Розвідка буде інформувати, куди саме рухаються мігранти. Саме там мобільні групи будуть перебувати за лічені хвилини. Основна мета - не допустити прориву держкордону", - сказав міністр.

Поєднання зусиль

У Державній прикордонній службі впевнені в ефективності таких загонів.

У коментарі ВВС News Україна речник ДПСУ Андрій Демченко нагадав, що громадські формування функціонують не перший рік.

На сайті ДПСУ вказано, що за рік кількість громадських формувань з охорони кордону зросла на 14%, зараз це 65 формувань з майже 1,5 тисячами членів.

За словами речника прикордонників, громадські формування необов'язково мають стояти безпосередньо на лінії кордону. Їх можуть використовувати для підтримання правопорядку в прикордонні.

"Поєднання всіх засобів, сил і ресурсів дозволить забезпечити як охорону кордону, так і підтримання правопорядку й отримання необхідної інформації з прикордонних регіонів", - підсумував Демченко.

Ніхто не змусить

Водночас оптимізму посадовців і надій на такі мобільні загони власників травматичної зброї не розділяють прикордонники.

"Ці громадські формування - паперова фікція, такі вимоги були ще з часів СРСР. 90% скажуть, що вони зайняті. І законно їх змусити ніхто не зможе", - розповів ВВС News Україна один з офіцерів прикордонної служби.

Автор фото, ДПСУ Підпис до фото, У ДПСУ кажуть, що громадські формування з охорони кордону функціонують не перший рік

Єдина функція громадських формувань з охорони порядку і державного кордону - можливість отримати травматичну зброю, каже адвокат Віталій Коломієць.

"Звичайної процедури піти повчитися і отримати дозвіл, купити зброю з травматичними кулями не було. Тому усі користувалися цією схемою з громадськими формуваннями", - розповідає Коломієць, який є юридичним радником громадської організації "Українська асоціація власників зброї".

Адвокат наголошує, що таке громадське формування є добровільним. "Якщо людина напише заяву про припинення членства, то пістолет у неї залишиться, а зобов'язань ніяких. Люди там не платять ні членські внески, ані не збираються на жодні збори", - каже Віталій Коломієць.

Тому, за його словами, на заклик МВС пройти навчання власники травматичної зброї можуть відгукнутися лише з власної ініціативи.

"Це дуже добра нагода перевірити, скільки людей з цього громадського формування збереться. Можливо, 200-300 людей. Хоча за документами їх сотні тисяч", - підсумовує адвокат.

Він також висловив сумнів у належному обліку власників травматичної зброї.

Автор фото, Podlaska Policja/Twitter Підпис до фото, Польська поліція посилено охороняє ділянку кордону з Білоруссю

Криза на кордоні

На кордоні Білорусі з Польщею та Литвою зібралися близько двох тисяч мігрантів з Близького Сходу та Африки, які мріють потрапити до ЄС.

У жовтні ЄС звинуватив Білорусь в авіаперевезеннях мігрантів з Іраку та інших країн Близького Сходу та у створенні міграційної кризи на кордонах.

Лідер Білорусі Олександр Лукашенко заперечує, що переправляючи людей через кордон, він мститься Європейському Союзу за санкції.

Литовська влада назвала мігрантів "знаряддям гібридної агресії" Білорусі.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький звинуватив президента Росії Володимира Путіна у міграційній кризі на кордоні Білорусі з Польщею і попередив, що мігранти спробують потрапити до ЄС і через Україну.

Що робить Україна

Співрозмовники ВВС News Україна в прикордонній службі розповіли, що Україна вже активно посилює прикордонні загони у межових з Білоруссю областях.

На засіданні РНБО 10 листопада розглянули ситуацію щодо можливої небезпеки, проте рішення Ради лишається секретним.

На питання, якщо мігранти спробують прорвати український кордон з Білоруссю, як це відбулось на межі з Польщею, секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що відповідь буде жорсткою.

До охорони кордону залучатимуть Національну гвардію і поліцію, а кількість прикордонників збільшать вдвічі.

Автор фото, 61 окрема піхотна єгерська бригада

Вздовж ділянки державного кордону з Білоруссю виконують завдання підрозділи 61-ї окремої піхотної єгерської бригади. Там вже повідомили, що "жодні інші особи, які можуть маскуватися під мігрантів, не потраплять на територію України".