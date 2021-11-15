Таліби провели військовий парад. Показали захоплену американську і російську техніку

46 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Військовий парад талібів на головній магістралі Кабула

Радикальний ісламістський рух "Талібан", який захопив владу в Афганістані, провів військовий парад у Кабулі. Таліби пройшли маршем столицею країни та продемонстрували військову техніку, яка дісталася їм від попереднього уряду.

Зокрема, над Кабулом пролетіли гелікоптери Мі-8/17 російського виробництва.

Автор фото, Reuters

Представник нової афганської влади сказав, що парад присвятили "випуску" щойно підготовлених 250 бійців.

Проте оглядач агентства Reuters Гібран Пишимам вважає, що справжнє завдання заходу - дати зрозуміти усьому світові, що "Талібан" більше не є повстанською силою, а трансформувався у регулярну армію.

Хоча таліби намагаються продемонструвати міць свого режиму, міжнародні гуманітарні агенції повідомляють, що загальна економічна ситуація в країні наближається до катастрофічної. Мільйонам афганців цієї зими загрожує голод.

Більшість продемонстрованої техніки та озброєнь раніше належала армії Афганістану за колишнього уряду, який втратив контроль над країною у серпні під час виведення американських військ.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Про те, що таліби вважають себе регулярною армією свідчить і те, що всі бійці мали військову форму

Декілька десятків бронетранспортерів М1117, вироблених у США, повільно проїхали головною магістраллю Кабула, над ними летіли російські гелікоптери Мі-8/17. Учасники параду тримали в руках вироблені в США штурмові гвинтівки М4.

Офіційні представники "Талібану" заявили, що військових фахівців колишньої армії, зокрема, пілотів та механіків, поступово інтегруватимуть в нові збройні сили.

Раніше російські фахівці висловлювали сумніви, що таліби зможуть підтримувати у боєздатному стані авіацію колишньої афганської армії, оскільки вона потребує не лише пілотів, а й кваліфікованого технічного обслуговування та запчастин. Очільник "Рособоронекспорту" Олександр Міхєєв повідомив агентству "Інтерфакс", що на момент падіння попереднього уряду в Афганістані залишалося понад 100 гелікоптерів Мі-17.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Таліби отримали у спадок військову техніку вартістю у десятки мільярдів доларів

Згідно зі звітом Особливого інспекторату з реконструкції Афганістану, наглядового органу американського уряду, з 2002 року Конгрес США виділив майже 144,4 млрд доларів США на реконструкцію Афганістану. З них 88,3 млрд доларів США спрямували виключно на навчання, озброєння та підтримку збройних сил та сил безпеки Афганістану.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Учасники параду

Деяка частина отриманих озброєнь опинилась у сусідніх з Афганістаном країнах, куди тікали представники колишньої армії. Проте "Талібан" успадкував решту.

Військові паради таліби проводять не вперше. 8 листопада рух також продемонстрував техніку та військовослужбовців у Кандагарі.

Автор фото, Anadolu Agency Підпис до фото, У Кандагарі 8 листопада теж пройшов парад

Якщо не знати, що ці бійці належать до "Талібану", за зброєю та екіпіруванням можна було подумати, що це американські підрозділи.

Автор фото, Anadolu Agency