Таліби провели військовий парад. Показали захоплену американську і російську техніку
Радикальний ісламістський рух "Талібан", який захопив владу в Афганістані, провів військовий парад у Кабулі. Таліби пройшли маршем столицею країни та продемонстрували військову техніку, яка дісталася їм від попереднього уряду.
Зокрема, над Кабулом пролетіли гелікоптери Мі-8/17 російського виробництва.
Представник нової афганської влади сказав, що парад присвятили "випуску" щойно підготовлених 250 бійців.
Проте оглядач агентства Reuters Гібран Пишимам вважає, що справжнє завдання заходу - дати зрозуміти усьому світові, що "Талібан" більше не є повстанською силою, а трансформувався у регулярну армію.
Хоча таліби намагаються продемонструвати міць свого режиму, міжнародні гуманітарні агенції повідомляють, що загальна економічна ситуація в країні наближається до катастрофічної. Мільйонам афганців цієї зими загрожує голод.
Більшість продемонстрованої техніки та озброєнь раніше належала армії Афганістану за колишнього уряду, який втратив контроль над країною у серпні під час виведення американських військ.
Декілька десятків бронетранспортерів М1117, вироблених у США, повільно проїхали головною магістраллю Кабула, над ними летіли російські гелікоптери Мі-8/17. Учасники параду тримали в руках вироблені в США штурмові гвинтівки М4.
Офіційні представники "Талібану" заявили, що військових фахівців колишньої армії, зокрема, пілотів та механіків, поступово інтегруватимуть в нові збройні сили.
Раніше російські фахівці висловлювали сумніви, що таліби зможуть підтримувати у боєздатному стані авіацію колишньої афганської армії, оскільки вона потребує не лише пілотів, а й кваліфікованого технічного обслуговування та запчастин. Очільник "Рособоронекспорту" Олександр Міхєєв повідомив агентству "Інтерфакс", що на момент падіння попереднього уряду в Афганістані залишалося понад 100 гелікоптерів Мі-17.
Згідно зі звітом Особливого інспекторату з реконструкції Афганістану, наглядового органу американського уряду, з 2002 року Конгрес США виділив майже 144,4 млрд доларів США на реконструкцію Афганістану. З них 88,3 млрд доларів США спрямували виключно на навчання, озброєння та підтримку збройних сил та сил безпеки Афганістану.
Деяка частина отриманих озброєнь опинилась у сусідніх з Афганістаном країнах, куди тікали представники колишньої армії. Проте "Талібан" успадкував решту.
Військові паради таліби проводять не вперше. 8 листопада рух також продемонстрував техніку та військовослужбовців у Кандагарі.
Якщо не знати, що ці бійці належать до "Талібану", за зброєю та екіпіруванням можна було подумати, що це американські підрозділи.