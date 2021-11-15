Плем'я маорі попередило антивакцинаторів не використовувати ритуальний танець хака

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Противники вакцинації виконали хака Ка Мате минулого тижня під час демонстрації. Це обурило представників племені маорі, які є хранителями традицій ритуального танцю хака

Плем'я маорі вимагає від демонстрантів-антивакцинаторів у Новій Зеландії "негайно" припинити використання відомого ритуального танцю хака.

Хака Ка Мате є дуже популярною, оскільки її виконує національна команда з регбі All Blacks перед кожним матчем.

Плем'я Нґаті Тоа, яке є хранителем традицій хака, оприлюднило суворе попередження після того, як протестувальники виконали ритуальний танець воїнів під час демонстрацій минулого тижня.

Попередження надійшло на тлі того, що рівень вакцинації серед народу маорі лишається низьким.

Лише 61% маорі, які складають 16% населення Нової Зеландії, повністю вакциновані, а 77% отримали першу дозу. Це менше, ніж цільовий показник Нової Зеландії у 90%.

"Нґаті Тоа засуджує використання хака Ка Мате для просування закликів проти вакцинації проти Covid-19", - повідомив його представник Гельмут Модлік у заяві.

"Багато наших тупуна [предків] загинули під час попередніх пандемій... ми абсолютно чітко усвідомлюємо, що вакцина проти COVID-19 є найкращим захистом, який є у нас, і ми прагнемо підтримувати нашу ванау [родину], щоб вакцинація відбулася якомога швидше".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Хака Ка Мате є надзвичайно популярною, її виконує збірна Нової Зеландії з регбі перед матчами

Минулого тижня біля парламенту у Веллінгтоні та по всій країні зібралися близько 2 000 демонстрантів, які розмахували великими прапорами із зображенням Дональда Трампа та мали плакати з закликами проти вакцинації.

Прем'єрка країни Джасінда Ардерн раніше заявила, що країна вимагатиме, щоб вчителі та працівники в секторах охорони здоров'я та піклування про людей з інвалідністю були повністю вакциновані проти Covid.

Нова Зеландія, яка спочатку ухвалила жорстку стратегію боротьби з Covid-19, повідомила, що почне відходити від стратегії нульового Covid до стратегії співіснування з вірусом.

З початку пандемії в країні з 5 млн мешканців повідомили про 9 000 випадків захворювання і 34 смерті від Covid-19. Це одна з найнижчих кількостей померлих у світі.

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