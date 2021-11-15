Улюблений син диктатора Каддафі балотується на посаду президента Лівії

11 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Сейф аль-Іслам вважався наступником Каддафі і фактично наприкінці правління свого батька був очільником уряду

Другий син поваленого лівійського лідера Муаммара Каддафі Сейф аль-Іслам зареєстрував свою кандидатуру на президентських виборах, які мають відбутися в країні наприкінці грудня.

Сейф аль-Іслам, якому зараз 49 років, був наближеним до свого батька, займався переважно відносинами з громадськістю та дипломатією. Свого часу він публічно відкинув пропозицію Каддафі обійняти офіційну посаду, хоча фактично виконував функції прем'єр-міністра.

До повалення лівійського лідера він вважався його наступником. Сейф аль-Іслам Каддафі брав безпосередню участь у жорстокому придушенні повстання проти свого батька у 2011 році.

Міжнародний трибунал у Гаазі досі має ордер на його арешт за двома звинуваченнями у злочинах проти людяності: вбивствах та переслідуваннях.

У серпні лівійський прокурор Мохаммед Гаруда, який представляє визнаний ООН уряд Лівії, видав ордер на його арешт за звинуваченням у зв'язку з російськими найманцями з приватної військової компанії "Вагнер". Він вже опротестував участь Каддафі у виборах.

Цьому передувало журналістське розслідування BBC про причетність цих найманців до воєнних злочинів у Лівії у 2019 році.

У своєму документальному фільмі BBC надала слово співробітникам лівійських спецслужб, які називали Сейфа Каддафі "кандидатом від Росії на посаду лідера Лівії". "Якби Росія досягла свого, Сейф Каддафі виголосив би переможну промову на площі Мучеників у Триполі", - заявив один із них.

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2011: кінець 40-річного правління Муаммара Каддафі. Його вбили під час повстання

2014: утворення урядів, що протистоять один одному, у Триполі на заході та Тобруку на сході країни.

2019: наступ генерала Хафтара, який очолює армію сходу, на Триполі. Попри ембарго ООН, обидві сторони отримували зброю від держав, які їх підтримували.

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Під час реєстрації як кандидат Сейф аль-Іслам позував перед камерою в традиційному лівійському одязі і процитував Коран: "Розсуди між нами і нашим народом по справедливості, адже Ти - Найкращий із суддів" (переклад Ельміра Кулієва). Відео його звернення поширюється у соціальних мережах.

За часів правління Каддафі Сейф аль-Іслам зазвичай з'являвся перед журналістами у західному вбранні. Він навчався на Заході, і в 2005 році став членом Глобального форуму світових лідерів, незалежної некомерційної організації зі Швейцарії, до якої в різні роки зараховували засновника Facebook Марка Цукерберга, засновника Google Сергія Бріна, а також прем'єр-міністра Нової Зеландії Джасінди Ардерн та президента Франції Емманюеля Макрона.

Деякі експерти пов'язували з ним надії на лібералізацію лівійського режиму.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, 2000 рік. Сейф аль-Іслам на зустрічі з міністром закордонних справ Німеччини Йошкою Фішером. Інші часи, інший стиль

Однак після вбивства Муамара Каддафі 20 жовтня 2011 року Сейф-аль-Іслам потрапив у полон. Його засудили до смерті за злочини, скоєні під час спроб офіційного режиму придушити повстання. Він провів за ґратами шість років.

Пізніше смертний вирок скасували. Попри те, що трибунал у Гаазі, як і раніше, вважає його офіційним підозрюваним, він поступово повернувся в лівійську політику.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Протести проти режиму Каддафі, лютий 2011 року

У нещодавньому інтерв'ю New York Times Сейф аль-Іслам висловив упевненість, що міг би об'єднати країну в момент, коли ностальгія за добою його батька, здається, досягнула піку. Як і частина мешканців Лівії, він вважає "арабську весну" провалом і виправдовує політику Муаммара Каддафі.

"Вони зґвалтували країну - вона на колінах. Немає грошей, немає безпеки, немає життя. Підіть на автозаправну станцію - ви не знайдете дизеля. Ми експортуємо нафту та газ до Італії - освітлюємо половину країни - а в нас на батьківщині часто немає світла. Це не просто поразка, це фіаско", - казав син полковника Каддафі про революцію 2011 року.

"Суперечливо, але не дивує"

Автор фото, AFP Підпис до фото, Сейф аль-Іслам позує поряд з однією з своїх картин на виставці "Пустеля не мовчить" в Інституті арабського світу у Парижі, 2002 рік

Як зазначає співробітник відділу моніторингу BBC Амір Фаталла, думки щодо повернення в політику сина Каддафі прямо протилежні, але його заявка на президентську посаду нікого не здивувала, оскільки він так чи інакше вже деякий час намагався повернутися на політичну сцену Лівії.

Оглядач BBC Себастіан Ашер вважає, що пам'ять про його роль у спробі придушити повстання 2011 ще занадто свіжа, щоб він міг виграти майбутні вибори. Ба більше, його кандидатура може ще більше ускладнити непростий передвиборчий процес.

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Військовий прокурор Лівії заявив, що його відомство вже офіційно попросило виборчу комісію зупинити участь сина Каддафі у виборах.

Після багаторічної громадянської війни, яку вели протиборчі політико-військові угруповання на сході та заході країни, Лівією зараз керує тимчасовий уряд.

Однак політична ситуація залишається вкрай нестабільною, і між різними фракціями є серйозні розбіжності щодо процедури виборів та часу їхнього проведення. Тому не можна гарантувати, що вони взагалі відбудуться.

Лівія - найбагатша нафтою країна Африки, і конфлікт у ній давно перетворився на гібридне зіткнення іноземних держав.

У державі кілька років існували два паралельні центри влади: Уряд національної згоди на чолі з Фаїзом Сарраджем у Триполі (його підтримували Туреччина та Катар), а також тимчасовий уряд на сході країни, в якому головну роль відіграє голова Лівійської національної армії (ЛНА) генерал Халіфа Хафтар - йому безпосередньо чи опосередковано допомагають Об'єднані Арабські Емірати, Єгипет, російські найманці з "ЧВК Вагнера", Саудівська Аравія, Йорданія та Франція.

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Окрім Сейфа аль-Іслама, у президентських виборах беруть участь генерал Хафтар, нинішній прем'єр-міністр Абдель Хамід Дбейба та спікер парламенту Іса Агіла Салех.