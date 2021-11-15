Чи буде війна з Росією? Огляд ЗМІ

4 хвилин(и) тому

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На тлі заяв про скупчення російських військ біля України та загострення ситуації з біженцями на польсько-білоруському кордоні західна преса аналізує ймовірність воєнного конфлікту з Росією.

Британське військове керівництво попереджає, що ризик військового конфлікту зараз більший, ніж у часи Холодної війни.

Ризик дестабілізації взимку

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла Financial Times, що західна розвідка попередила про велику ймовірність дестабілізації з боку Росії взимку.

За її словами, це підтверджують також дані українських спецслужб.

Партнери України зробили такі висновки не лише на основі інформації про чисельність російських військ на українському кордоні, цитує видання Маляр.

Це означає, що Вашингтон має додаткові дані про наміри Володимира Путіна.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Російський військовий на навчаннях

Начальник Головного управління розвідки міністерства оборони України Кирило Буданов розповів FT, що Росія зосередила 114 тисяч військовослужбовців на північній, східній та південній ділянках українського кордону. Серед них - 92 000 солдатів сухопутних військ, решта - повітряні та військово-морські сили.

"Вашингтон ще не сформував бачення того, що Путін має намір зробити цим скупченням військ, адже є різні оцінки російської загрози щодо України, кажуть люди, обізнані з ходом дискусій. Але США бояться, що останні переміщення військ серйозніші за ті, що відбувалися навесні, коли Москва зосередила схожу кількість на кордоні у рамках буцімто позапланових навчань", - пише газета.

Британія має бути готова до війни

Голова збройних сил Великої Британії, генерал сер Нік Картер, розповів британському Times, що Британія має бути готова до війни з Росією.

Однак він не вірить, що Росія хоче "гарячої" війни, пише The Guardian, посилаючись на інтерв'ю.

"Вірогідно, що Росія розглядає глобальний стратегічний контекст як безперервну боротьбу, в якій, я думаю, вони будуть застосовувати всі інструменти національної могутності для досягнення своїх цілей. Але вони не хочуть гарячої війни", - каже Картер.

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"Я думаю, вони хочуть досягти своїх цілей більш тонкими способами", - сказав він. Серед методів тиску на Захід генерал назвав провокування кризи мігрантів та відключення газопостачання.

Загалом Росія тепер є більшою загрозою для Східної Європи, ніж це було вісім років тому, каже генерал.

За словами Картера, ризик "випадкової війни" з Росією зараз більший, ніж за часів Холодної війни, пише The Times, посилаючись на те саме інтерв'ю.

Адже через змагання за регіональний вплив багатьох традиційних дипломатичних інструментів, якими стримували конфлікти під час Холодної війни, вже не існує.

"У багатополярному світі, де змагаються з різними цілями та методами, є більший ризик напруги", - сказав він.

Британський спецназ готовий десантуватися в Україні?

Mirror повідомляє, посилаючись на джерело, що Британія начебто може перекинути до України до 600 військовослужбовців на тлі загрози військового вторгнення Росії.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Британські військові напередодні параду на честь Дня незалежності у Києві, серпень 2021 року

За версією видання, британський спецназ вже попередили, що їх можуть відправити до України за лічені години.

Це сталося після того, як очільники оборонних відомств і MI6 повідомили, що президент Росії становить явну і реальну небезпеку для України і Заходу, пише газета.

Зараз створюється зведена група з представників спецсил, розвідувального полку, медиків, інженерів і зв'язківців. Також туди увійдуть до 400 десантників 16-ї повітряно-штурмової бригади.

"Від 400 до 600 військовослужбовців готові. Їхнє оснащення упаковано, і вони готові летіти до України і або приземлитися, або десантуватися з парашутом. Вони підготувалися до обох випадків", - повідомило джерело.

Вторгнення Росії і фінансова криза

А поки аналітики оцінюють ризики гарячої війни, Telegraph вже підраховує її фінансові наслідки.

Оглядач Метью Лін попереджає, що вторгнення Росії в Україну спричинить велику економічну кризу, подібну до тієї, що сталася в 2008 році.

Ціни на газ та нафту підскочать у чотири-п'ять разів, на євро чекає колапс. Інфляція зросте у той час, як торгівельні потоки, що йдуть через Росію, закриються.

Все це стане великим приниженням для політичного істеблішменту Європи - Берліна, Парижа та Брюсселя - які були послужливими і непідготовленими, і лідери цих країн не переживуть це приниження, пише газета.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Російська військова техніка на навчаннях

"Може, це просто блеф. Ймовірно, що війська просто проводять навчання", - пише автор.

"Однак, поза сумнівом, зараз наростає серйозний конфлікт на східному кордоні Європи та на кордоні між Росією та Україною."

Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Служба моніторингу ВВС