Книга року ВВС-2021: усі книжки, що претендують на премію

До довгих списків Книга року ВВС-2021 увійшли 39 видання у трьох категоріях: Книга року ВВС, Дитяча Книга року та Есеїстика. Ось коротка інформація про кожну з них.

У цьому розділі зібрані всі 16 книг з основної категорії Книга року ВВС.

Інші категорії дивіться за посиланнями нижче:

КАТЕГОРІЯ КНИГА РОКУ ВВС

  • Юрій Андрухович

    Раdіо ніч

    Як і в "реальній дійсності", ще одна революція зазнала поразки. Можливо, тому, що втратила свого загадкового лідера. Йосип Ротський (не плутати ні з Йосіфом Бродським, ні з Йозефом Ротом), музичний герой барикад, змушений хоч кудись утікати, приміряючи на себе долю багатьох інших Йосипів. Його переслідують, і режимні спецслужби – це лише пів біди. Є ще недоречна любов, з якою не звладати, і банківська таємниця, з якою не впоратися. В’язничний досвід і мимовільно успішний теракт. А також розум і забуття, сміх і темрява, холод і пекло, іронія і щем. Останній сховок, звідки дозволено вести нічний етер. Чи справді останній?.. "Радіо Ніч" – найгостросюжетніший, а водночас найліричніший твір Юрія Андруховича. Простір, у якому авантюрний роман зустрічається з фентезі, а Девід Бові – з мандрівними музикантами Середньовіччя.

  • Юрій Винничук

    Збитошна пора

    До книжки "Збитошна пора" увійшли переважно автобіографічні оповідання автора, в яких багато гумору та веселих пригод. Окрему рубрику складають любовні історії, які траплялися з автором в різний час.

  • Гліб Гусєв

    Не святий

    Артему Щербакову двадцять три роки, він щойно переїхав до Києва у пошуках себе. Безробітний, вписався у друга. Артем починає вести щоденник і адресує його батькові, з яким ніколи не бачився. Він записує все, що пережив. Про що він може розповісти у свої 23 роки? Як він народився в пустелі Туркменістану і у дев’ять років наново вчився ходити після травми. Як займався рейдерством у Маріуполі, торгував наркотиками і працював офіціантом. Шукав щастя в Америці, де одного разу олень, що вискочив із лісу, зжер його труси. Як продавав крадене армійське паливо в секторі "М", побачив українську війну і став секретним агентом. Ненадовго. І не зовсім секретним. Як звабив багато жінок - майже як у історіях про Джеймса Бонда. Головний герой зростає в епоху повалених режимів і розмитих цінностей, шукає себе і своє місце по-всьому світу. Усі його історії правдиві. Як і будь-які історії про секретних агентів.

  • Сергій Демчук

    12 унцій любові

    Це історія про хлопця на ім’я Тимофій. Або ж – Тимко. Його юність акуратно розтягнулася на буремні дев’яності в провінційному місті, а молодість прийшла разом із переїздом до столиці й неспокоєм початку нульових. Це вкрай проста і щира історія дорослішання на фоні непростих часів. З першими закоханостями, бешкетом, літніми таборами й усіма відповідними незручностями. А ще в цій історії багато спорту: трохи футболу, а тоді карате і зрештою – боксу. Спорту, що виявляється надійним щитом, за яким у безпеці проростає ліризм – щоб, наснажений за ці роки накопиченими переживаннями, зануренням у світ залишених дідом книжок та спогадами про дитинство, розквітнути творчим поривом, який уже не стримати.

  • Євгенія Кузнєцова

    Спитайте Мієчку

    Що робити сестрам, яким так легко загубитися у власних думках і бажаннях у великому місті? Все наче й добре, але хочеться поставити життя на паузу, хоча б до вересня, та повернутися у місце свого дитинства. Заплетені стіни старого будинку відгороджують від усього світу з його безліччю питань, а бабуся Тея нічого не запитує, зате завжди поруч. Але літо час не спиняє: на порозі будинку з’являються люди з колишнього, теперішнього і майбутнього життя. Всі у цьому домі – і самі сестри, і бабуся, і індійська кузина, і розгублена мама, і навіть рудий кіт без імені – на порозі змін. Літо іде, ростуть гарбузи на експорт, розмови не стихають, а проблеми і рішення біжать наввипередки.

  • Галина Крук

    Хто завгодно, тільки не я

    У цій збірці оповідань Галина Крук воєдино сплетені ніжні, інтимні, а часом і моторошні переживання. Герої книжки десь бродять поміж нас, однак лиш на цих сторінках ми зможемо прочитати їхні думки. Тут і карантинні хроніки зі справжніми тривогами і розрадами, які довелося пережити кожному з нас. І відчуття втрати, коли замість людини залишається лише стара фотокартка. І телефонні розмови, які все ніяк не можуть відбутися, бо абоненти один для одного недоступні…
    Спокусливі, емоційні, близькі – історії в "Хто завгодно, тільки не я" зіткані з почуттів. І, попри назву, вони про нас. Саме про нас.

  • Катерина Липа

    Слуги яструба і лілей: повернення

    Козак-вивідувач Дмитро Шершень і француз-фортифікатор Клод де Л’Ампік, герої роману "Слуги яструба і лілей", знову подорожують землями України і виходять неушкодженими з численних небезпечних пригод. Улітку буремного 1678 р. друзі мандрують Диким Полем, б’ються на смерть з турками в обложеному Чигирині, розплутують загадкове вбивство у Києві. Це історія про те, як досягати перемог за найважчих обставин, історія, яку можна і треба читати без брому.

  • Ярослава Литвин

    Рік розпусти Клауса Отто Баха

    Чим може обернутися інтернет-знайомство з юною та вродливою іноземкою? Звісно ж, коханням усього життя! Принаймні так вважає 43-річний Клаус Отто Бах, мешканець німецького містечка Кіля. Клаус полишає все і прямує до чужого краю з єдиною метою - відшукати жінку своєї мрії, зв'язок із якою випадково обірвався. На його нещастя, цим краєм виявилася велика і незбагненна, щедра та неприборкана Україна. Так, Клауса називатимуть "останнім романтиком". Так, з нього глузуватимуть не лише випадкові знайомі, але й сама доля, підкидаючи все нові пригоди та випробування. Але наш "сучасний Дон Кіхот" не відступить. І врешті доля змилостивиться, подарувавши Клаусові вистраждану та солодку мить щастя, а читачеві найнесподіваніший з усіх можливих фінал.

  • Ілля Макаренко

    Магнум

    У "Магнумі" вдосталь усього: дощу і вина, кохання і зради, відчайдушності й боягузтва, українських заробітчан і португальських революціонерів. Із різних причин, – зокрема й через війну на сході України, – герой роману опиняється на крайньому заході Європи, де ненароком занурюється у трагічну родинну історію, яка почалася майже пів століття тому. Втім, справжнім головним героєм тут є Лісабон – світле і приязне місто, яке неможливо не полюбити, але яке, однак, приховує від сторонніх очей чимало таємниць.

  • Ігор Михайлишин

    Фуга 119. В тональності полону

    "Фуга 119" – книга про ворожий полон, куди потрапили добровольці батальйону "Донбас" після боїв у місті Іловайськ. Реальність, яку неможливо передати традиційними формами написання. Переосмислення та пошук нового привів автора до застосування принципу побудови фуги – поліфонічного музичного твору. Структура книги орієнтована на подвійну (двотемну) триголосну фугу з кодою. Це дає змогу повною мірою передати сплетіння болю та жаху – звичної буденності полону, де вихід можливий тільки через смерть. "Фуга 119" є прямим продовженням книги "Танець смерті" та являється другою у майбутній трилогії "2014".

  • Сергій Осока

    Три лини для Марії

    Кожна новела Сергія Осоки – то маленька велика історія простої людини, яку, можливо, ніхто б і не помітив на цій землі, якби не уважний майстер слова. Бо він не просто пише, а створює кількома мазками тривимірну картину людського життя: здається, можна прислухатися і почути, як шелестить очерет, сплескує риба в ставку, як падають яблука, риплять старі двері, як змішується з вітром людське зітхання, приглушений сміх чи схлип. А ще можна відчути запахи – то густі і щільні, аж забиває памороки, то леткі і прозорі, як аромат квітки. Десь у цьому 3D-форматі можна побачити людину, з усіма її прекрасними і потворними рисами, з шорсткими поверхнями і глибокими западинами її бентежної душі. Здається, сюжети цих новел малі чи другорядні, але то лише ключ, який відкриває портал, через який потрапляєш у світ великої літератури.

  • Артем Поспєлов

    Тадуш

    Зоїку близько чотирьох тисяч днів, і таке ім’я хлопець обрав собі сам. Просто спочатку в його сім’ї помирає собака, а трохи згодом помирає Дід. Після смерті Діда родина починає розпадатися. Зоїк забуває минуле, але пам’ятає, що винен у тому, що сталося. Єдиний, хто знає, як усе було насправді, це друг на ім’я Малюк, якого він ніколи не бачив. З його допомогою Зоїк намагається все виправити. Він шукає місце для смерті Діда у своєму житті, а з нею і відповідь на питання – чи насправді любов означає жити довго та щасливо?

  • Антон Санченко

    Круз та Лис. Напередодні

    Не дивно, що першою російською навколосвітньою експедицією командували німець та українець – саме українці та німці будували Російську імперію. Дивно те, як росіяни вміють привласнювати й робити "русскими людьми" всіх успішних діячів, навіть якщо прізвище одного з них фон Крузенштерн і він естляндський барон, а іншого – Лисянський і він з козацького полкового міста. В усіх біографіях Лисянського Ніжин проходить скоромовкою і нічим не відрізняється від якогось російського містечка, а з Крузенштерном його знайомлять вже перед самим відплиттям експедиції з Кронштадта, попри те, що вони разом вчилися в Морському кадетському корпусі, воювали й були на багаторічній практиці в британському флоті.
    Антон Санченко взявся реконструювати початки зіркової кар’єри майбутнього кавалера ордену Святого Георгія, власника іменної золотої шпаги, капітана першого рангу Юрія Лисянського. У результаті вийшла захоплива й дотепна розповідь про доленосні застілля і правильно вибраного кума, про користь вивчення іноземних мов і морську термінологію, про бригантини на річці Остер та алкогольні коктейлі на фрегаті "Луазо", про колекціонування морських їжаків і секрет ніжинської кабачкової ікри.

  • Фоззі (Олександр Сидоренко)

    Чорний хліб

    Це історія маленької жінки, якій довелося розбиратися з викликами долі по-чоловічому. Її єдиного сина, Омрина, вбили одноплемінники, свої. Поки він тонув, вони забивали його баграми, бо забирати в морських духів їхню здобич – погана прикмета. Але ще гірше – забрати в матері її дитину. Тому слід поквитатися з винними. З тими, хто правив те жорстоке дійство, і з тими, хто мовчки спостерігав. Поквитатися так, як заведено в її народу, коли за певних обставин люди - це неначе ще одна здобич. Свої чи чужі – однаково. Для когось це називатиметься помстою. Для неї – справедливістю.
    Це історія, що починається в пізні радянські часи на холодному північному березі, де простіше зустріти вовка, аніж людину, а закінчується через багато років на півдні України.

  • Станіслав Стрілець

    У жерлі вулкану

    У 2015 році Іван Гальчевський отримав стипендію на навчання в Інституті мистецтв Індонезії. Залишивши рідний Київ, він подався на Яву в надії отримати другу освіту та почати життя з чистого листа.
    Тропічний острів швидко відкрився українцеві – подорожі, цікаві зустрічі та експерименти зі свідомістю стають частиною його життя. Доля зводить його з Індрою, яванським знахарем та духовним вчителем, який належить до містичної гілки індуїзму. Життя вчителя просякнуте мороком і чимось потойбічним; здається, він не належить до цього світу. Крок за кроком Індра посвячує Івана у багатовимірну яванську космологію і врешті дає йому спеціальну духовну практику.
    Наважившись відкрити цей ящик Пандори, українець переживає справжнісіньку катастрофу та повну трансформацію особистості.

  • Артем Чех

    Хто ти такий?

    "Хто ти такий?" – час від часу запитує малолітнього Тимофія його контужений далекою війною ворог і друг, мучитель і наставник Фелікс. "Хто я такий?" – запитує себе наприкінці роману майже дорослий автобіографічний Тимофій. Шлях від першого питання до другого є неминучим для героя будь-якого роману виховання. У випадку Артема Чеха – виховання в тіні відразливого досвіду чужої війни, що раптом виявляється моральною і фізичною підготовкою до власної, хоча якраз її ми у цьому романі не знайдемо. Але, можливо, знайдемо всі ті дитячо-юнацькі ініціації, крізь які нам самим довелося продиратися до зовсім не такого, як очікувалося, дорослого життя.

Перейдіть за цим посиланням, якщо не бачите інтерактивної панелі.

Над матеріалом працювали:

Дизайн: Олеся Волкова

Фото: Яна Грибовська

Розробка: Дарія Усова, Фелікс Стівенсон, Олександр Іванов, Стівен Коннор

Текст: Максим Єрмаков, Ірина Дараган, а також редакція ВВС News Україна та члени журі конкурсу

Хочете отримувати головні новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!