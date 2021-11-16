Книга року ВВС-Есеїстика-2021: усі книжки, що претендують на премію

До Довгого списку премії Книга року ВВС - Есеїстика-2021 увійшли 12 видань. Ось коротка інформація про кожне з них.

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КАТЕГОРІЯ КНИГА РОКУ ВВС - ЕСЕЇСТИКА

  • Станіслав Асеєв

    Світлий шлях: історія одного концтабору

    В’язниця, що насправді є концтабором, де застосовують моторошні тортури, діє в сучасній Україні. За тюремним парканом немає жодних законів, тут зовсім інше життя: у приниженні, страху й непевності, з ранами та слідами опіків на тілі, з болем від переламаних кісток і часто – від зламаної волі й свідомості. Тут головне завдання – вижити, коли жити вже не хочеться й від тебе майже нічого не залежить, зберегти здоровий глузд, коли вже близький до божевілля, залишитися людиною в нелюдських умовах, де віра, прощення, ненависть і навіть погляд між катом і жертвою набувають інших сенсів.
    Щоб вижити в пеклі концтабору, журналіст Станіслав Асєєв написав цю книжку – відверту, емоційну, глибоку, в якій питань більше, аніж відповідей, бо життя людей після звільнення з полону назавжди розділилося на "до" і "після".

  • Максим Беспалов

    Усе, що ви знаєте про Ірландію, — правда, але…

    Усе, що ви знаєте про Ірландію, – правда, але…. Але все трішечки не так. "Доля дала цьому острову божественну красу й пекельне горе. Його історія послідовно закручується за спіраллю, наче це безкінечний, розтягнутий на століття День байбака: міжчасся-трагедія, міжчасся-трагедія, міжчасся-трагедія. Вельми схоже на Україну" – описує Ірландію мандрівник і письменник Максим Беспалов.
    Зрештою, навіть сам Смарагдовий острів наче існує у двох іпостасях водночас. Справжні мури тут розділяють міста навпіл. Аби оберігати мову, якою в побуті майже ніхто не говорить, призначають спеціальну людину. Тут пам'ятають сутички на вулицях міст між католиками й протестантами, прихильниками незалежності та поціновувачами статусу-кво, а місцеві досі насторожено ставляться до всіх, хто вирішить залишитися в Ірландії надовго. З іншого боку, це місце, де в оперному театрі вам запропонують 9 різновидів пива, а на вулицях Белфасту вихвалятимуться тим, що "Титанік" (так, той самий) збудовано саме тут.
    У своїй книжці Максим познайомить вас з обома боками острова. Він розкаже про його трагічну історію й неймовірне повсякдення, познайомить з ірландцями та проведе маршрутами, яких не знайти в путівниках.

  • Андрій Бондар

    Ласощі для Медора

    "Ласощі для Медора" - збірка есеїв, які Андрій Бондар написав упродовж 2017–2020 років. Есеїстика тут є способом досліджувати і осмислювати світ через власну систему цінностей і досвіду. За інтелектуальним роздумом прозирає відвертість, а у формі короткої прози ховаються глибші сенси й часом несподівані висновки: порожнечу можна наповнити, визначення "падіння з висоти власного зросту" може стосуватися не лише травмування тіла, але й морального падіння, яке завжди відбувається з висоти власної етичної конструкції, а втрати згодом можуть обернутися набутками, варто лише поглянути на них під іншим кутом зору.

  • Надійка Гербіш, Ярослав Грицак

    Велика різдвяна книжка

    Різдво – свято з особливою атмосферою надії та дива. В історії чимало зворушливих прикладів, як-от перемир'я під час Другої світової, коли по обидва боки фронту звучала та сама колядка. Голоси двох авторів переплітаються, щоразу додаючи нових смислів та інтонацій у розмову про найсвітліше свято. Історичні факти, роздуми про народження Бога, традиційні та комерційні символи, Різдво в маскультурі – мозаїка тем, що витворює особливе різдвяне співзвуччя.

  • Володимир Діброва

    Свіжим оком: Шевченко для сучасного читача

    Тарас Шевченко має багато імен (від патетичного Кобзаря до дружнього Ше) й він постійно присутній у нашому повсякденні (від шкільних підручників до трендів у Тік Ток). Він є однією з найбільш знаних українських постатей у світі, про що ми чули вже не раз.
    Що може спонукати нас до читання Шевченка? Може для того, щоби з’ясувати, чому його твори, написані понад 200 років тому, і досі мають такий потужний вплив? Ця книжка дає просту та переконливу відповідь на це питання. Володимир Діброва є перекладачем, літературознавцем та викладачем Гарвардського університету, й викладає українську мову та літературу студентам із усього світу. У цій збірці есеїв він, уникаючи спрощення і тотальної ідеалізації (а також складнопідрядних речень), "перекладає" деякі реалії, контексти та міркує над джерелами поетичного впливу письменника. Ця книжка спрямована на те, аби ви могли поглянути на відомі тексти "свіжим оком", а перечитавши їх, знайшли свого власного Шевченка та краще розуміти себе як українців.

  • Денис Казанський, Марина Воротинцева

    Як Україна втрачала Донбас

    "Як Україна втрачала Донбас" – це новітня історія двох областей України, Донецької та Луганської. Це хронологія подій становлення потужних фінансово-політичних кланів на тлі економічної катастрофи краю, російської експансії та витоків сепаратизму. Книга про те, як могутні донбаські клани спочатку розпалили вогонь ворожнечі, а потім згоріли у ньому самі та зіштовхнули свій край у прірву кровопролиття.

  • Ольга Карі

    Компот із патисонів

    "Компот із патисонів" – це серія репортажних замальовок та есеїв, що описують, як на тлі зламу епох і політичних систем дорослішало ціле покоління українців. Ця книга про те, як воно було – жити у 90-ті, коли народились "ананасовий" компот із патисонів та "гриби" із баклажанів, коли всіх охопила тотальна в’язальна пошесть, у людей вросла звичка запасати абсолютно все, а перші прокладки тільки почали змінювати життя українських жінок.
    Авторка, опираючись на власні спогади, розповідає, як працювала каральна гастрономія того часу, чим доволі часто виявлялись славнозвісні добросусідські стосунки і як Абхазія приймала українських школярів за кілька місяців до війни.

  • Юлія Ліньова

    80 літрів подорожей. Історія жіночого автостопу

    Інколи довга подорож до мрії насправді є мандрівкою до себе. І все, що в ній потрібно, – це 80-літровий рюкзак-компаньйон, сміливість і усмішка. Автобіографічна розповідь у режимі наживо перенесе в суворі кавказькі країни, небезпечні ситуації, несподівано щасливі фінали і неймовірний колорит Індії. Дорога як наркотик, світ як мапа пригод, а людина у ньому як найбільше відкриття.

  • Тарас Лютий

    Двійник. Про природу дублювання і множинності

    Людина – істота мінлива. Вона безупинно перероджується, опиняється в нових умовах, постійно змушена звикати до них і освоюється. Когось думки про колишні чи майбутні зміни не надто турбують, а хтось, навпаки, прагне їх навмисно, кидається у вир можливого, хоча часом це доволі болісний процес. При цьому кожній особистої властиво "розмножуватися" на силу-силенну власних двійників (не обов’язково тотожних між собою). Чому ми не завжди вчиняємо обачливо, буваємо агресивними та нетерпимими до іншості, нарочито відокремлюємо себе від усього чужого й намагаємося окреслювати свої горизонти? Чому воліємо змінюватися, хоча вважаємо себе доконечно сформованими створіннями, чому відкриті до новацій, але часом уперті й не годні поступитися ні на йоту нікому і ні в чому, легко зачудовуємося тим, чого не вміємо, але не завжди визнаємо здобутків ближніх, наслідуємо стільки, хоч відбавляй, але наполягаємо на власній правоті, захищаємо скривджених, та не хочемо дати ради собі? В оцих багатозначних подвійностях ми і намагаємося знаходити себе. Про природу людської подвійності, дублювання й множинності і розмірковує Тарас Лютий у своїй книжці.

  • Микола Рябчук

    Лексикон націоналіста та інші есеї

    Ця збірка публіцистики є наскрізним і далекоглядним поглядом на минуле, теперішнє і майбутнє України в політичному та культурному аспектах. Автор філігранно описує феномени українських реалій, зокрема аналізує майдани України (2004 і 2013 років), розглядає кризу української еліти, кризу ідентичності українців за національністю і/або громадянством, а ще деталізує у фактах СССРівську залізну завісу ХХ століття у сфері культури та літератури зокрема.
    Більшість із цих есеїв були надруковані у періодиці, найчастіше – англійською й українською, деколи польською та німецькою, а подеколи – і таким екзотичними мовами, як фарсі, турецька і каталонська. Усі українські версії автор підготував з надією на синергійний ефект зібраних під однією обкладинкою особистих дослідів та переживань – з надією на пробудження із совєтського оманного сну, який ще не розвіявся.
    Для широкого кола читачів.

  • Андрій Содомора

    Про що писати

    Книжка "Про що писати..." – це своєрідна "екранізація" живої, в стані її народження, образної думки про найрізноманітніше, навіяне моментом: від невловних порухів у світі людської душі, мікросвіту, – й до пейзажів макросвіту. Присутність у цій книжці творів європейської, передусім античної літератури, прозорий, близький до розмовного стиль викладу робить її цікавою художньою ілюстрацією найвагомішого, із класичної давнини, вислову: "Vivere est cogitare" – Жити означає мислити.

  • Олексій Сокирко

    Кулінарна мандрівка в Гетьманщину

    Секрети й таємниці староукраїнської кухні середини XVII–XVIII століть з автентичними рецептами, адаптованими кухарем – технологом Василем Дручиком. Пишні учти, горілка, борщ, сало й галушки – ось приблизний перелік того, із чим сьогодні асоціюється українська кухня козацьких часів, оспівана в "Енеїді" Івана Котляревського. Однак чи все це справді відповідає історичній дійсності й чи можна поставити знак рівності поміж тогочасним стилем харчування й козацькими традиціями? Які страви були доступними більшості, а які – виключно еліті? Як змінювалися смаки й уявлення про здорову й нездорову їжу? Зрештою, що з гастрономічного арсеналу минулого безслідно загубилося, а що таки лишилося в нашій сучасній кухні? Ця книжка є не лише дослідженням з історії гастрономії Гетьманщини середини XVII–XVIII століть, а й спробою подивитися крізь неї на ширший контекст епохи: їжу як маркер соціального статусу, заможності, освіченості, культури, моди. Авторський текст доповнюють автентичні старовинні рецепти, адаптовані для приготування в сучасних умовах, а також словник староукраїнської гастрономічної термінології, мір ваги й об’єму.

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Над матеріалом працювали:

Дизайн: Олеся Волкова

Фото: Яна Грибовська

Розробка: Дарія Усова, Фелікс Стівенсон, Олександр Іванов, Стівен Коннор

Текст: Максим Єрмаков, Ірина Дараган, а також редакція ВВС News Україна та члени журі конкурсу

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