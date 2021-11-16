Дитяча Книга року ВВС-2021: усі книжки, що претендують на премію

До Довгого списку премії Дитяча Книга року ВВС-2021 увійшли 11 видань. Ось коротка інформація про кожне з них.

Хочете знати більше про інші номінації Книги року ВВС?

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КАТЕГОРІЯ ДИТЯЧА КНИГА РОКУ ВВС

  • Володимир Аренєв

    Заклятий меч, або голос крові

    Було це в часи прадавні, нині призабуті. Ходили тоді по землі герої й потвори, і перших не завжди вдавалося відрізнити від других. А слово в ті часи бувало гострішим за меч, хоч і мечі вміли тоді промовити своє гостре слово... У новій повісті знаного українського письменника Володимира Аренєва, лавреата премії "Книга року ВВС-2019", йдеться про пригоди меча і тих, хто ним володів, про мандрівки й переслідування, чари та закляття, а ще — про Одіна Стойменного, пані Брамницю та двох відчайдухів, які насмілилися кинути їм виклик. "Заклятий меч" — самостійна історія у світі "Заклятого скарбу".

  • Юрій Гайдай, Тетяна Гайдай

    Швидконіжка і дуже велосипедна пригода

    Олесь живе в містечку біля гір. Він часто дивиться на них здалеку і мріє поїхати туди на своєму велосипеді. Зрештою Олесь вирушає у мандрівку разом із татом – пілотом рятувального гелікоптера. Кого ж вони там зустрінуть і яку таємницю розкриють? Хто такі "швидконіжки" і як стати одним із них? "Швидконіжка і дуже велосипедна пригода" – це історія про дитинство і дорослішання, про стежки в горах і в житті. І про те, який різноманітний світ. Особливо, коли ти – на велосипеді! Художня оповідь доповнена цікавими пізнавальними вставками. Маленькі та великі читачі довідаються про особливу хромольку і магічний герметик, навчаться відрізняти міський велосипед від гірського і з’ясують, як підготуватися до двоколісної подорожі. Автори книжки – Юра і Таня – хоч і не професійні велосипедисти, проте обожнюють ровери і змалку привчають своїх дітей до двоколісного транспорту.

  • Саша Кочубей

    Дарую братика за підписку. Твій інстащоденник

    У ваших руках – книжка два в одному.
    З одного боку – це дотепна повість Саші Кочубей про дівчинку Зо, яка вирішила стати популярною блогеркою. Зображати із себе зразкову інфлюенсерку зовсім не просто, коли улюблена іграшка твого пса – труси, а твій менший брат наставляє ріжки під час фотосетів і цупить твої лаки для нігтів. Чи вдасться Зо набрати мільйон підписників, ти дізнаєшся, прочитавши книжку.
    Якщо обернути книжку іншим боком, ти отримаєш інстащоденник для блогерів-початківців. Авторка ділиться великими і маленьками інстасекретами: як розробити блогерську стратегію, оформити шапку профілю, які фото публікувати, як знімати сторіз та прямі ефіри, як відрізнятися від інших блогів. Інстащоденник – це майже як шкільний щоденник, тільки веселіше: з уроками, але без оцінок і правил.

  • Анастасія Лавренішина

    Віктор_Робот. Щоденник збирача планет

    Віктор_Робот, найголовніший механік штучної зорі Зоряни, прилітає на Землю до дівчинки Віки – онучки винахідника Зоряни. Його мета – дізнатися, як була створена залізна зірка й для кого вона має світити. Віка не може відповісти на всі запитання Віктора, проте вона має "Щоденник збирача планет". Дід Маркіян писав його якраз тоді, коли придумував Зоряну. Разом із Віктором_Роботом і Вікою читачі книжки Анастасії Лавренішиної поринуть у світ мрій, астрофізичних теорій та їхнього практичного застосування, полетять на Місяць, перетнуть Усесвіт і знову повернуться на рідну землю. Повість "Віктор_Робот. Щоденник збирача планет" є приквелом до анімаційного фільму "Віктор_Робот" (прем’єра в кінотеатрах – літо 2021 року).

  • Оксана Лущевська

    Сем, без проблем

    Сем ходить на бальні танці і навіть виборює відзнаки. Проте одного дня тато вирішує, що хлопець мусить стати справжнім бійцем – і записує його в секцію рукопашного бою. І тут починаються справжні пригоди. Чи зможе Сем вистояти супроти значно сильнішого противника? Чи знайде свою партнерку з танців Ангелінку? Ви дізнаєтеся про все, мандруючи сторінками цієї динамічної, сповненої гумору книжки.

  • Таня Поставна

    Листи з пошти на маяку

    Дідусь Жером, наглядач маяка зберіг шість листів, які випадково потрапили на його пошту при транспортуванні. Історії, розказані у них, так його вразили, що він наважився їх розповісти, найперше для того, щоб таким способом вони все ж таки дісталися своїх адресатів. Всі ці листи написали діти з різних куточків світу – з Мальдів, Чилі, Ісландії, М’янми, Нігерії та Греції. Вони пишуть про те, що відбувається у їхньому житті, про місця, де вони живуть, діляться своїми переживаннями та роздумами, пишуть про стосунки з батьками та про свої мрії. Як виявляється, у цих дітей багато спільного, незважаючи, що вони живуть у різних країнах та культурах. Ці історії – це телепорт на різні континенти, можливість знайти друзів та зрозуміти, що ми не самотні у своїх тривогах.

  • Станіслав Соловінський

    Епідемія гарної поведінки. Сторінка за сторінкою

    Це історія про те, як діти однієї дитсадівської групи раптом починають робити добрі справи. Вдома, в садку або надворі – щодня по доброму вчинку. А якщо не виходить, не придумується – нервують, ледь не панікують, чим дуже дивують батьків. У чому ж причина епідемії гарної поведінки?

  • Юлія Стахівська

    Таємниця Могилянки і зниклий ключ

    За кількасот років своєї історії Києво-Могилянська академія зібрала чимало таємниць і дивовиж. Тут досі збереглися будівлі й речі, що можуть перенести в славну добу бароко. Принаймні дівчинку Лізу таки перенесли. Разом із нею ми побачимо давню Могилянку, дізнаємося її легенди і знайдемо один дуже важливий ключ. До речі, що в цій історії робить підводний човен?

  • Катерина Штанко

    Вогняна казка

    У Гасі та Ігогося – проблеми: балуючись, діти випадково знищили рарога – духа вогню. Сердитий охоронець родинного вогнища Чур влаштував у печі вибух – тож не бачити їм тепер улюблених бабусиних пиріжків, як своїх вух... Утім, біді можна зарадити – якщо зважитися на подорож у вогняну країну Фламу, щоб привести звідти для печі нового рарога. Ось тільки шлях туди вкрай непростий: там на кожному кроці чатують на дітей вогненні небезпеки!

  • Аліна Штефан

    Лу-ветеринарка

    Одинадцятирічна Луїза – або просто Лу – дуже цікавиться тваринами. Вона мріє колись зібрати на якомусь острові свій зоопарк, як натураліст Джеральд Даррелл і написати багато книжок, як найвідоміших ветеринар світу Джеймс Герріот. А сьогодні вона наполегливо вивчає усе про тварин, малює їх і веде свій блог @Lu_Animalius. Удома вона має песика Шерлока, шиншилу, равликів, щура та паличників.
    Шукаючи нового досвіду й нових знань, Лу разом із другом Максом влаштовується волонтерити у ветеринарну клініку. Тут дівчинка вчиться доглядати та лікувати тварин і всіма своїми знаннями вона ділиться з читачами свого блогу. До прикладу, вона пише, як полагодити мушлю ахатина, чому хамелеони змінюють колір, як підготуватись до здачі аналізу крові, а ще чимало цікавинок про екзотичних птахів та тварин. Лу також збирає інформацію про видатних українських ветеринарів і розповідає про організації, які займаються захистом та порятунком тварин.

  • Петро Яценко

    Союз Радянських Речей

    Що сучасні підлітки знають про пізньорадянське дитинство своїх батьків? Переважно нічого. Тоді все було таким інакшим і навіть моторошним: очікування на ядерну війну, пропаганда, дефіцит, дивні побутові предмети. Однак по бабусиних антресолях досі зберігаються купи радянських речей, а речі чудово оповідають історії. Як і батьки – якщо гарненько розпитати. Вирушаймо в історичний квест разом із героєм книжки.

Перейдіть за цим посиланням, якщо не бачите інтерактивної панелі.

Над матеріалом працювали:

Дизайн: Олеся Волкова

Фото: Яна Грибовська

Розробка: Дарія Усова, Фелікс Стівенсон, Олександр Іванов, Стівен Коннор

Текст: Максим Єрмаков, Ірина Дараган, а також редакція ВВС News Україна та члени журі конкурсу

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