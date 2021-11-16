Дитяча Книга року ВВС-2021: усі книжки, що претендують на премію

Дідусь Жером, наглядач маяка зберіг шість листів, які випадково потрапили на його пошту при транспортуванні. Історії, розказані у них, так його вразили, що він наважився їх розповісти, найперше для того, щоб таким способом вони все ж таки дісталися своїх адресатів. Всі ці листи написали діти з різних куточків світу – з Мальдів, Чилі, Ісландії, М’янми, Нігерії та Греції. Вони пишуть про те, що відбувається у їхньому житті, про місця, де вони живуть, діляться своїми переживаннями та роздумами, пишуть про стосунки з батьками та про свої мрії. Як виявляється, у цих дітей багато спільного, незважаючи, що вони живуть у різних країнах та культурах. Ці історії – це телепорт на різні континенти, можливість знайти друзів та зрозуміти, що ми не самотні у своїх тривогах.