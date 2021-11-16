Дитяча Книга року ВВС-2021: усі книжки, що претендують на премію

Володимир Аренєв
Заклятий меч, або голос крові
Було це в часи прадавні, нині призабуті. Ходили тоді по землі герої й потвори, і перших не завжди вдавалося відрізнити від других. А слово в ті часи бувало гострішим за меч, хоч і мечі вміли тоді промовити своє гостре слово... У новій повісті знаного українського письменника Володимира Аренєва, лавреата премії "Книга року ВВС-2019", йдеться про пригоди меча і тих, хто ним володів, про мандрівки й переслідування, чари та закляття, а ще — про Одіна Стойменного, пані Брамницю та двох відчайдухів, які насмілилися кинути їм виклик. "Заклятий меч" — самостійна історія у світі "Заклятого скарбу".