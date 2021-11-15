Ковід пішов на спад? Шмигаль оголосив про стабілізацію

23 хвилин(и) тому

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В Україні другий тиждень поспіль спостерігається стабілізація ситуації із захворюваністю на COVID-19. Про це йшлося на селекторній нараді за участі президента Володимира Зеленського.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розказав, що в Україні вже досягнули плато захворюваності та розпочався рух до стабілізації ситуації.

За словами прем'єра, минулого тижня коронавірусом захворіли 139 тисяч людей, а це на 13 тисяч менше, ніж тиждень раніше.

Зменшилася і кількість госпіталізацій: за минулий тиждень госпіталізували 30 тисяч людей у порівнянні з 34 тисяч позаминулого тижня.

До "червоної" зони за показниками захворюваності наближається Вінницька область. Водночас Луганська й Херсонська області можуть перевести до "жовтої" зони, якщо збережеться позитивна динаміка, додав очільник уряду.

За добу 14 листопада в Україні виявили 10 802 нових випадків коронавірусу, 442 людини померли, госпіталізовано 2,7 тисячі осіб, повідомили в МОЗ.

Вакциновано 40%

В Україні зберігаються високі темпи вакцинації - за минулий тиждень зробили понад 1,6 млн щеплень.

"Першу дозу вакцини вже отримали 39,4% українців, повністю завершили курс вакцинації 28% українців", - сказав на брифінгу міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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За його словами, найбільша частка вакцинованих хоча б однією дозою у місті Києві - 61%, у Київській області - майже 50% і 46% у Полтавській області.

А серед аутсайдерів вакцинації - Закарпатська, Чернівецька, Донецька та Кіровоградська області.

Пік пройшли, але це не перемога

За останній тиждень зменшилася і кількість нових підтверджених випадків інфікування - на 6%, а кількість госпіталізацій - на 13%.

"Вперше за три останні місяці середньодобова кількість виписок з ковідних лікарень переважає кількість госпіталізованих. До лікарень госпіталізують у середньому на 7% менше пацієнтів, ніж виписують", - сказав Віктор Ляшко.

Ляшко додав, що стабілізація рівня госпіталізацій є позитивним сигналом проходження піку захворюваності.

Водночас він нагадав, що це ще не перемога над вірусом, тому потрібно дотримуватися протиепідемічних заходів і вакцинуватися.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Тиждень тому мер Києва Віталій Кличко розповідав, що на поховання померлих вишикувалися черги

Національна академія наук України 9 листопада також опублікувала свій прогноз розвитку епідемії COVID-19 в Україні.

Вчені припускали, що в останні два тижні Україна пройшла пік за кількістю нових захворювань коронавірусом, на це вказує динаміка зниження кількості позитивних ПЛР-тестів в середньому на 15%.

Підробні сертифікати і ПЛР

На нараді у президента також заслухали представників нацполіції та СБУ про боротьбу з фальсифікацією ПЛР-тестів та сертифікатів вакцинації.

Володимир Зеленський закликав запобігти продажу ПЛР-тестів та сертифікатів про вакцинацію туристичними операторами.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, В Україні зменшується кількість госпіталізацій

Українці масово отримують "пропозиції" купити підроблені ковід-сертифікати з внесенням даних у "Дію". Судячи з масштабів "торгівлі", на ці послуги є шалений попит.

ВВС News Україна досліджувала, як саме працює "чорний ковід-ринок" в Україні.