Кордон України та Росії. НАТО попередило про стягування Москвою військ

15 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Російські вояки провели навчання в Криму

Генеральний секретар НАТО закликав Росію пояснити свої плани, пов'язані із нарощуванням своїх військ на кордоні з Україною.

Єнс Столтенберг заявив про "велику та незвичайну" військову присутність Росії, що стала помітною впродовж останніх тижнів.

За словами пана Столтенберга, те, що російське військо вже перебуває на кордоні з Україною, означає, що у разі, якщо Росія вирішить "вдатися до військової агресії проти України", часу на попередження і підготовку немає.

Ці заяви пан Столтенберг зробив після зустрічі у Брюсселі із українським міністром закордонних справ. Він також заявив, що важливо припинити нарощування протистояння, поки воно не вийшло з-під контролю. Генсек НАТО застеріг Росію від "агресивних дій".

"Ми бачимо незвичайну концентрацію військ, і ми знаємо, що саме такі військові можливості Росія використовувала раніше для агресивних дій проти України".

Заяви керівника НАТО пролунали на тлі припущень про те, що Росія може готувати вторгнення до України.

Москва відкидає такі припущення як "панікерські" і скаржиться на нарощування присутності НАТО в регіоні.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Російські військові

Велика частка російських військ сконцентровані у Криму, який Росія анексувала в України у березні 2014. Війська також накопичуються вздовж східного кордону України, переважно в районі Донецької та Луганської областей, частину яких контролюють підтримувані Росією сепаратистські угруповання.

Минулого тижня президент Зеленський заявив, що на українському кордоні скупчилися близько 100 тисяч російських військових. До цього впродовж двох тижнів, попри повідомлення західних ЗМІ, українська влада заперечувала нарощування сил РФ на кордоні.

Минулого тижня низка американських ЗМІ повідомили, що Вашингтон попередив своїх союзників у Європі про дані розвідки, які дозволяють припустити, що Москва готується до вторгнення в Україну.

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Речник британського прем'єра Бориса Джонсона заявив, що ситуація "занепокоює", і що Британія готова підтримати Україну "перед загрозою ворожості Росії".

А у неділю один з найвищих офіцерів британської армії заявив, що "ми маємо бути насторожі" щодо цієї ситуації.

Генерал сер Нік Картер заявив ВВС, що він "щиро сподівався", що війни з Росією не буде, але НАТО повинно бути готове до цього.

Він також припустив, що криза на кордоні між Білоруссю та Польщею є "класичним прикладом відволікання", яке Росія використовує для прикриття своїх дій на кордоні з Україною.