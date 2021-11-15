Путін відкрив російський ринок для товарів з "ДНР" та "ЛНР"

36 хвилин(и) тому

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Президент РФ Володимир Путін підписав указ про надання гуманітарної підтримки населенню Донецької та Луганської самопроголошених "республік". Документ опублікований на офіційному порталі правової інформації.

Як зазначається в указі, рішення про надання підтримки ухвалили, "щоби захистити права і свободи людини та громадянина, надати гуманітарну підтримку населенню окремих районів Донецької та Луганської областей України".

Влада Росії, яка активно підтримує сепаратистів, хоче "не допустити подальшого зниження рівня життя" у "республіках".

При цьому погіршення життя Росія пояснює економічною блокадою та пандемією коронавірусу.

У документі наголошують, що рішення про підтримку "ДНР" і "ЛНР" Путін ухвалив, керуючись "нормами міжнародного гуманітарного права".

Росія вже визнала документи, які видають у самопроголошених республіках, а також почала масово видавати російські паспорти місцевим мешканцям.

Підтримка товарів з "ДНР" та "ЛНР"

Своїм указом Путін доручив російському уряду за місяць пом'якшити умови для допуску на російські ринки товарів із "ДНР" та "ЛНР".

Зокрема, йдеться про участь таких товарів у держзакупівлях нарівні з російськими.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Росія поступово інтегрує "республіки" та видає там свої паспорти

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"Уряду Російської Федерації у місячний строк забезпечити як виняток на період до політичного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей України на підставі Мінських угод <…> допуск на рівних умовах із товарами російського походження товарів із зазначених районів, для здійснення закупівель товарів для забезпечення державних та муніципальних потреб та закупівель", - йдеться в указі.

Крім того, російський уряд за місяць має забезпечити визнання в РФ дійсними сертифікати про походження товарів, що видаються організаціями, які фактично діють у "ДНР" та "ЛНР".

Влада має забезпечити "незастосування кількісних обмежень експорту та імпорту щодо товарів, (за винятком окремих видів товарів)".

Уряд також має визначити перелік пунктів пропуску через держкордон РФ, якими здійснюється переміщення таких товарів, і навіть перелік тих, на які не розповсюджується дана норма.

Суперечить Мінську

В Україні вважають, що указ президента Путіна суперечить Мінським угодам, сказав на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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"Я поінформував німецьких і французьких колег про указ Путіна. Ми чекаємо засудження цього указу, тому що він явно суперечить букві і духу мінських домовленостей", - сказав Кулеба.

Міністр розповів, що на зустрічі з європейськими партнерами в Брюсселі обговорювали можливості ЄС у стримуванні Росії від агресивних дій.

Йдеться не лише про політичну комунікацію, додав міністр, а й про економічні наслідки для Росії в економіці у випадку агресії.