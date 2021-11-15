Мігранти прориваються до Польщі, НАТО сварить Росію, Зеленський і “вагнергейт”. Теленовини ВВС

У випуску 15 листопада:

  • Криза на кордоні ЄС. Ошукані мігранти затиснуті під колючим дротом, ЄС оголошує новий пакет санкцій проти оточення Лукашенка.
  • НАТО і західні союзники України застерегли Росію проти спроб влаштувати цієї зими збройну інтервенцію. Що відомо?
  • У Києві розповіли, як саме став можливим провал операції із затримання військовиків групи Вагнера.

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