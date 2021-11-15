Мігранти прориваються до Польщі, НАТО сварить Росію, Зеленський і “вагнергейт”. Теленовини ВВС
У випуску 15 листопада:
- Криза на кордоні ЄС. Ошукані мігранти затиснуті під колючим дротом, ЄС оголошує новий пакет санкцій проти оточення Лукашенка.
- НАТО і західні союзники України застерегли Росію проти спроб влаштувати цієї зими збройну інтервенцію. Що відомо?
- У Києві розповіли, як саме став можливим провал операції із затримання військовиків групи Вагнера.
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