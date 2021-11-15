Зеленський: кожен вакцинований отримає тисячу гривень
Українці, які пройшли повний курс вакцинації, тобто отримали два щеплення, зможуть отримати тисячу гривень. Про це заявив президент Володимир Зеленський.
"Це відбуватиметься швидко і зручно - через додаток "Дія", - сказав президент у відеозверненні.
За словами Зеленського, за ці кошти можна буде придбати абонемент у фітнес-клуб чи спортзал, відвідати театр чи кінотеатр, купити квитки на внутрішні авіа- та залізничні перевезення.
Програма стартує 19 грудня й гроші отримають усі вакциновані.
До кінця року на програму виділять близько 3 млрд грн. Стільки ж на початку 2022 року, додав президент.
Зеленський наголосив, що отримати компенсацію зможуть усі вакциновані, навіть ті, які не мають додатку "Дія".
Вакцинація 40%
В Україні зберігаються високі темпи вакцинації - за минулий тиждень зробили понад 1,6 млн щеплень.
"Першу дозу вакцини вже отримали 39,4% українців, повністю завершили курс вакцинації 28% українців", - сказав раніше на брифінгу міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
За його словами, найбільша частка вакцинованих хоча б однією дозою у місті Києві - 61%, у Київській області - майже 50% і 46% у Полтавській області.
А серед аутсайдерів вакцинації - Закарпатська, Чернівецька, Донецька та Кіровоградська області.
В Україні другий тиждень поспіль спостерігається стабілізація ситуації із захворюваністю на COVID-19, йшлося на селекторній нараді у президента.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розказав, що в Україні вже досягнули плато захворюваності та розпочався рух до стабілізації ситуації.
"Червона" зона
Станом на сьогодні "червоний" рівень небезпеки діє в Києві та 17 областях України
З півночі 18 листопада обмеження "червоної" зони почнуть діяти ще в одній області - Вінницькій.
Водночас Луганська й Херсонська області можуть перевести до "жовтої" зони, якщо збережеться позитивна динаміка.
За добу 14 листопада в Україні виявили 10 802 нових випадків коронавірусу, 442 людини померли, госпіталізовано 2,7 тисячі осіб, повідомили в МОЗ.