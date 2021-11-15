Зеленський: кожен вакцинований отримає тисячу гривень

33 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

Українці, які пройшли повний курс вакцинації, тобто отримали два щеплення, зможуть отримати тисячу гривень. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

"Це відбуватиметься швидко і зручно - через додаток "Дія", - сказав президент у відеозверненні.

За словами Зеленського, за ці кошти можна буде придбати абонемент у фітнес-клуб чи спортзал, відвідати театр чи кінотеатр, купити квитки на внутрішні авіа- та залізничні перевезення.

Програма стартує 19 грудня й гроші отримають усі вакциновані.

До кінця року на програму виділять близько 3 млрд грн. Стільки ж на початку 2022 року, додав президент.

Зеленський наголосив, що отримати компенсацію зможуть усі вакциновані, навіть ті, які не мають додатку "Дія".

Вакцинація 40%

В Україні зберігаються високі темпи вакцинації - за минулий тиждень зробили понад 1,6 млн щеплень.

"Першу дозу вакцини вже отримали 39,4% українців, повністю завершили курс вакцинації 28% українців", - сказав раніше на брифінгу міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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За його словами, найбільша частка вакцинованих хоча б однією дозою у місті Києві - 61%, у Київській області - майже 50% і 46% у Полтавській області.

А серед аутсайдерів вакцинації - Закарпатська, Чернівецька, Донецька та Кіровоградська області.

В Україні другий тиждень поспіль спостерігається стабілізація ситуації із захворюваністю на COVID-19, йшлося на селекторній нараді у президента.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розказав, що в Україні вже досягнули плато захворюваності та розпочався рух до стабілізації ситуації.

"Червона" зона

Станом на сьогодні "червоний" рівень небезпеки діє в Києві та 17 областях України

З півночі 18 листопада обмеження "червоної" зони почнуть діяти ще в одній області - Вінницькій.

Водночас Луганська й Херсонська області можуть перевести до "жовтої" зони, якщо збережеться позитивна динаміка.

За добу 14 листопада в Україні виявили 10 802 нових випадків коронавірусу, 442 людини померли, госпіталізовано 2,7 тисячі осіб, повідомили в МОЗ.