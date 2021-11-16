Київ підвищує вартість проїзду в метро, автобусах і тролейбусах до 20 гривень

58 хвилин(и) тому

Автор фото, КМДА

Влада Києва вирішила підвищити вартість проїзду у комунальному транспорті до 20 гривень.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

З 1 січня 2022 року проїзд у метрополітені, трамваї, тролейбусі та автобусі коштуватиме 20 грн у разі придбання разового квитка.

"Для власників картки киянина після підвищення тарифів на проїзд вартість поїздки становитиме 12 гривень", - повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Для пасажирів, які купують поїздки, поповнюючи електронний квиток, вартість поїздки становитиме від 15 грн - при купівлі 50 поїздок.

Зараз проїзд у громадському транспорті столиці коштує 8 гривень за поїздку, а якшо купувати 50 поїздок на електронний квиток - 6.50 грн.

Чиновники пояснюють, що столиця вимушена підвищити вартість проїзду у комунальному громадському транспорті, щоб забезпечити його стабільну роботу та безпеку перевезення пасажирів.

Там кажуть, що залишається можливість придбання місячних проїзних квитків зі знижками. Одна поїздка у такожу разі коштуватиме від 14,20 грн залежно від типу проїзного.

Також збережуть проїзні квитки, що використовуються з моменту активації: на 24 години, 48 та 72 години.

У Києві вже кілька років працює система єдиного електронного квитка.

За допомогою додатку "Київ цифровий" можна в інтернеті чи у спеціальних автоматах поповнювати транспортну картку, якою безконтактно оплачувати проїзд у всіх видах комунального транспорту.