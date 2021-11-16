"Вовина тисяча" проти антиваксів. Що кажуть про тисячу за вакцинацію

43 хвилин(и) тому

Автор фото, Seduco e Abbandono

Обіцянка президента Зеленського видати по тисячі гривень всім, хто двічі щепився від коронавірусу, викликала бурю жартів і мемів у соцмережах.

А також аналогій з "Юліною тисячею" - програмою виплат вкладникам Ощадбанку СРСР, яку в 2008 році ініціював уряд Юлії Тимошенко.

Тоді на це витратили понад 5 млрд грн з бюджету, але виплати припинилися через світову фінансову кризу.

Користувачі почали порівнювати "Вовину тисячу" з "Юліною" відносно курсу долара. І це порівняння явно не на користь Зеленського. У 2008 році курс долара коливався у районі 5 грн, а зараз - понад 26 грн.

Автор фото, Дмитро Бобрицький

Водночас дехто сумнівається у тому, чи справді аргумент з тисячею для тих, хто до останнього відтягував вакцинацію, є соціально справедливим.

Автор фото, Євгеній Муджирі

Згадують і про додаток "Дія", де донедавна виникали проблеми з тим, щоб авторизуватися і отримати сертифікат вакцинації.

Автор фото, Олексій Панич / Сергій П'ятаченко

У соцмережах також розмірковують про непростий вибір, який тепер постав перед противниками вакцинації.

Чи відмовляться люди, які вірять у теорій змов навколо коронавірусу і вакцин, від своїх поглядів заради тисячі гривень?

Автор фото, Evgeny Istrebin

У твіттері "відфотошопили" один з плакатів на мітингу антивакцинаторів, де йшлося про те, що у майбутньому "все добре, бо ми не здалися". Тепер там "тисяча".

Автор фото, Seduco e Abbandono

Журналіст Богдан Буткевич жартує, що "Вовина тисяча" стане "кешбеком" для людей, які заплатили за фейкові сертифікати вакцинації.

Автор фото, Богдан Буткевич

Користувач Artem Malder припускає, що ідея з тисячею не просто так з'явилася одночасно з очікуваною появою розслідування Bellingcat про "Вагнергейт" - операцію з затримання "вагнерівців", у зриві якої дехто звинувачує офіс Зеленського.

Автор фото, Artem Malder

Зрештою опоненти Зеленського традиційно вправлялися у жартах щодо президента.

Автор фото, Процишин офіційний

Програма з тисячею стартує 19 грудня. Обіцяють, що гроші отримають усі вакциновані.

Автор фото, Seduco e Abbandono