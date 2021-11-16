"Вовина тисяча" проти антиваксів. Що кажуть про тисячу за вакцинацію
Обіцянка президента Зеленського видати по тисячі гривень всім, хто двічі щепився від коронавірусу, викликала бурю жартів і мемів у соцмережах.
А також аналогій з "Юліною тисячею" - програмою виплат вкладникам Ощадбанку СРСР, яку в 2008 році ініціював уряд Юлії Тимошенко.
Тоді на це витратили понад 5 млрд грн з бюджету, але виплати припинилися через світову фінансову кризу.
Користувачі почали порівнювати "Вовину тисячу" з "Юліною" відносно курсу долара. І це порівняння явно не на користь Зеленського. У 2008 році курс долара коливався у районі 5 грн, а зараз - понад 26 грн.
Водночас дехто сумнівається у тому, чи справді аргумент з тисячею для тих, хто до останнього відтягував вакцинацію, є соціально справедливим.
Згадують і про додаток "Дія", де донедавна виникали проблеми з тим, щоб авторизуватися і отримати сертифікат вакцинації.
У соцмережах також розмірковують про непростий вибір, який тепер постав перед противниками вакцинації.
Чи відмовляться люди, які вірять у теорій змов навколо коронавірусу і вакцин, від своїх поглядів заради тисячі гривень?
У твіттері "відфотошопили" один з плакатів на мітингу антивакцинаторів, де йшлося про те, що у майбутньому "все добре, бо ми не здалися". Тепер там "тисяча".
Журналіст Богдан Буткевич жартує, що "Вовина тисяча" стане "кешбеком" для людей, які заплатили за фейкові сертифікати вакцинації.
Користувач Artem Malder припускає, що ідея з тисячею не просто так з'явилася одночасно з очікуваною появою розслідування Bellingcat про "Вагнергейт" - операцію з затримання "вагнерівців", у зриві якої дехто звинувачує офіс Зеленського.
Зрештою опоненти Зеленського традиційно вправлялися у жартах щодо президента.
Програма з тисячею стартує 19 грудня. Обіцяють, що гроші отримають усі вакциновані.