Орлан-10. Що відомо про новітній російський безпілотник, який збили на Донбасі

15 хвилин(и) тому

Автор фото, Мінобоорни Росії Підпис до фото, "Орлан-10" під час навчань російської армії

Українські військові "посадили" на Донбасі безпілотник "Орлан-10". Його який використовують для наведення артилерії та розвідки.

Це новітній апарат російського виробництва, який ніколи не був на озброєнні української армії.

Натомість його активно застосовують російські військові.

Автор фото, Операція об'єднаних сил Підпис до фото, "Орлан-10" змогли "посадити" засобами РЕБ - радіоелектронної боротьби

16 листопада у штабі Операції об'єднаних сил повідомили про те, що засоби радіоелектронної боротьби збили безпілотник "Орлан-10", який перетнув лінію фронту на Донеччині.

При цьому зовнішніх ушкоджень він не зазнав.

Автор фото, Головнокомандувач ЗС України Підпис до фото, "Орлан-10" приземлився фактично неушкодженим. Розібрали його вже на землі

"Військові ідентифікували захоплений безпілотний літак противника. Ним виявився БПЛА, котрий належить до російського багатоцільового безпілотного авіаційного комплексу "Орлан-10", що призначений для ведення розвідки та коректування вогню артилерії", - повідомили у штабі ООС.

Більше деталей розкрив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

За його словами, конкретно ця машина - 2019 року випуску.

"Незважаючи на падіння з висоти 2500 м, основні вузли та агрегати трофейного приладу залишилися неушкодженими", - відзначив генерал Залужний.

"Це другий безпілотний літальний апарат такого типу, діяльність якого була припинена Об'єднаними силами за останні кілька місяців", - додав головнокомандувач.

За його словами, "це черговий доказ присутності російських військ, озброєння та техніки на території України".

"Орлан-10"

Автор фото, Мінобоорни Росії Підпис до фото, "Орлани-10" запускають з катапульти

"Орлан-10" - розроблений у 2000-х роках у петербурзькому "Спеціальному технологічному центрі" безпілотник.

Вважається одним з найновітніших апаратів такого типу в російській армії.

Вони оснащені відеокамерами з кутом огляду 360 градусів й можуть підійматися на 5 км, що робить їх недосяжними для частини протиповітряної оборони. Але зазвичай ці апарти діють нижче - на висотах близько 2 км.

"Орлан-10" - середнього радіуса дії, його використовують на відстанях до 120 км від пункту управління, але в автономному режимі він може відлітати на відстань 600 км.

Час перебування у повітрі - до 18 годин, швидкість польоту - 90-150 км на годину.

Автор фото, Міноборони Росії

Його використовують для передачі даних артилеристам, що дозволяє корегувати обстріли.

Ось так описують застосування "Орланів-10" на одному з російських навчань систем залпового вогню "Град": "Розрахункам реактивної артилерії потрібно було знищити великі сили противника на підступах до одного з населених пунктів. Засоби повітряної розвідки "Орлан-10" передали на командні пункти координати цілей, забезпечивши розрахунками РСЗВ миттєве завдання ударів на відстані до 20 км".

Крім того, "Орлани" проводять звичайну та радіорозвідку, можуть визначати "абонентські термінали стільникового зв'язку" (тобто мобільні телефони) і глушити зв'язок.

Автор фото, Міноборони Росії Підпис до фото, Часто "Орлани-10" застосовують для наведення артилерії

"Корисне навантаження включає змінні модулі навантаження з тепловізійною камерою, кольоровою відеокамерою на поворотній гіростабілізованій платформі, фотокамерою, апаратурою ретрансляції", - йдеться в описі на сайті міноборони Росії.

Запускають 14-кілограмові безпілотники з катапульти.

З одного пульту управління можна керувати чотирма такими машинами.

"Орлан-10" на Донбасі

"Орлани-10" ніколи не були на озброєнні української армії. Російські ж збройні сили активно застосовували їх на своїх навчання, під час операцій у Сирії, а віднедавна - й у миротворчій місії в Нагорному Карабаху.

Автор фото, Міноборони Росії Підпис до фото, "Орлан-10" в Карабаху

Українські військові періодично звинувачують проросійські формування на Донбасі у застосуванні "Орланів-10" на фронті.

У жовтні 2018 року український вертоліт Мі-24 збив один з таких апаратів неподалік від Лисичанська, що в тилу української армії на Луганщині.

"Ціль маневрувала, виконуючи вочевидь розвідувальний політ за маршрутом Лисичанськ - Сєверодонецьк", - йшлося у повідомленні.

Автор фото, Операція об'єднаних сил Підпис до фото, Збитий у жовтні 2018 року біля Лисичанська "Орлан-10"

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Про "Орлани-10" повідомляла і моніторингова місія ОБСЄ.

Наприклад, у травні 2017 року спостерігачі помітили цей безпілотник над Макіївкою у "ДНР".

А влітку 2018 року СММ ОБСЄ зафіксувала комплекс "Леєр-3", до складу якого входять безпілотники "Орлан-10" біля села Чорнухине у "ЛНР", що неподалік Дебальцевого.

Російська влада заперечує будь-яку військово технічну допомогу проросійським формуванням "ДНР" та "ЛНР".

У "Народній міліції ДНР" ніяк не коментували повідомлення про збитий "Орлан-10".

Там натомість звинуватили 93 бригаду ЗСУ у використанні безпілотників усупереч перемир'ю.