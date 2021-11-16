В Україні новий рекорд смертей від Covid-19

27 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Тіла померлих від Covid-19 в одній з київських лікарень

В Україні зафіксували новий рекорд смертей від Covid-19 - за минулу добу внаслідок захворювання померли 838 людей.

А загалом з початку пандемії від ковіду померли майже 78 тисяч українців.

Захворіли у понеділок ще 16,3 тисячі, майже 2,3 тис. госпіталізували.

Попередній рекорд смертей був 8 листопада, коли від ковіду померли 833 людини.

Тоді міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко спрогнозував, що в Україні ще будуть реєструватись високі цифри.

"Смертність нас ще буде доганяти за кількістю випадків - це загальносвітова тенденція, коли відбувається стабілізація по випадках, але по смертності ще будуть реєструватись високі цифри", - пояснив Ляшко в ефірі програми "Свобода слова на ICTV".

Українці вакцинуються, Зеленський обіцяє тисячу гривень

На нараді за участі президента Зеленського 15 листопада прем'єр Шмигаль розказав, що в Україні вже досягнули "плато захворюваності" та розпочався рух до стабілізації ситуації.

За словами прем'єра, минулого тижня коронавірусом захворіли 139 тисяч людей, а це на 13 тисяч менше, ніж тиждень раніше.

Зменшилася і кількість госпіталізацій: за минулий тиждень госпіталізували 30 тисяч людей у порівнянні з 34 тисячами позаминулого тижня.

Автор фото, УНІАН

Зараз в Україні зберігаються високі темпи вакцинації - за минулий тиждень зробили понад 1,6 млн щеплень.

"Першу дозу вакцини вже отримали 39,4% українців, повністю завершили курс вакцинації 28% українців", - повідомив Віктор Ляшко.

У відеозверненні президент Зеленський оголосив, що українці, які пройшли повний курс вакцинації, тобто отримали два щеплення, зможуть отримати тисячу гривень.

"Це відбуватиметься швидко і зручно - через додаток "Дія", - сказав він. Програма стартує 19 грудня.