Адель розповіла в інтерв'ю Опрі про те, як скинула 45 кг

14 хвилин(и) тому

Автор фото, Cliff Lipson/CBS Підпис до фото, Адель дала Опрі Вінфрі перше за кілька років інтерв'ю

Британська співачка Адель вперше за кілька років дала велике інтерв'ю телеведучій Опре Вінфрі. За цей час попзірка випустила новий альбом, розлучилася з чоловіком та схудла. Всі ці події жваво обговорювалися у ЗМІ та соцмережах. Тепер Адель розповіла про них сама, повідомляє музичний кореспондент BBC Марк Севедж.

33-річна Адель розповіла, що була засмучена розлученням з лондонським бізнесменом Саймоном Конецкі в 2019 році, і з того часу відчуває розчарування в інституті шлюбу.

За словами співачки, напади "дикої туги" після розлучення підштовхнули її зайнятися тренуваннями у спортзалі та за два роки скинути 45 кг.

Двогодинне інтерв'ю, яке вийшло на телеканалі CBS, було сповнене новими піснями та старими хітами, які Адель виконала у мальовничому парку астрономічної обсерваторії Гріффіт у Лос-Анджелесі на тлі знаменитого Знаку Голлівуду.

У концерті в променях заходу сонця разом з Адель брали участь американська реперша Ліззо, акторка Мелісса Маккарті та британський комік і телеведучий Джеймс Корден. Дев'ятирічний син Адель і Саймона Конецкі Анджело вперше побачив маму, яка співає наживо.

Розлучення

"Я завжди була схиблена на думці про родину, яка складається з двох батьків та дітей, тому що в мене її не було", - зізналася Адель Опре Вінфрі. Адже батько співачки пішов з дому, коли майбутній співачці було два роки.

"З дитинства я обіцяла собі, що коли в мене з'являться діти, ми всі будемо разом", - додала вона.

Автор фото, Joe Pugliese/Harpo Productions/CBS

Її ексчоловік, 46-річний Саймон Конецкі - уродженець Нью-Йорка, який у 10 років переїхав з родиною до Британії і згодом створив там фірму Drop4. Вона спеціалізується на будівництві водопроводів та станцій з очищення води.

Адель та Саймон Конецкі почали зустрічатися у 2011 році, одружилися у 2016-му та придбали маєток у західному Сассексі на півдні Англії.

Анонімне джерело, близьке до попзірки, раніше повідомило інтернет-виданню Hollywood Life, що основною причиною розлучення стали постійні гастролі Адель. Чоловік змушений був сидіти вдома з дитиною, не зміг з цим змиритися, і шлюб дав тріщину.

За словами Адель, відносини фактично припинилися 2018 року.

"Я ставилася до шлюбу дуже серйозно, - каже вона. - Схоже, тепер це не так. Я продемонструвала неповагу до інституту шлюбу, коли вийшла заміж і майже відразу розлучилася. Я була вражена тим, як швидко все трапилося".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Адель та Саймон Конецкі на врученні Греммі 2013 року

Адель наполягає, що продовжує любити Саймона, хоч більше не закохана в нього. Будинки колишнього подружжя в Лос-Анджелесі розташовані неподалік один від одного, і вони разом виховують сина.

Зірка каже, що чоловік врятував її життя після того, як вона стала відомою.

"У той час я була такою молодою і хотіла все спробувати. Я цілком могла піти кривою доріжкою до саморуйнування. І тут з'явився він - найнадійніша людина, яку я зустрічала. Я б і сьогодні довірила йому своє життя".

У спортзалі стало легше

Автор фото, CBS Підпис до фото, Адель заспівала у Лос-Анджелесі нові та старі пісні

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Зовнішність Адель була плідною темою для численних чуток і домислів після того, як вона позбулася 45 кілограмів зайвої ваги завдяки посиленим тренуванням.

"Після розлучення на мене періодично тиснули жахливі напади туги, - розповіла співачка. - Вони буквально паралізували мене, я не могла контролювати власне тіло".

Помітивши, що у спортзалі їй стає легше, Адель почала ходити туди щодня. "Це вправило мені мозок", - каже вона.

Опра згадала свій досвід схуднення і те, як деякі люди відвернулися від неї, коли вона вперше вирішила сісти на дієту. На їхню думку, турбота про зовнішність принижує жінку.

Адель у відповідь зізналася, що теж стикалася з подібними коментарями, але вони її не турбують.

"Мене це не шокує і не засмучує, - сказала вона. - Протягом усієї кар'єри я завжди була для когось надто товстою чи надто худою, надто пристрасною чи надто холодною. Я не намагаюся оцінювати те, що відчувають інші з приводу їхніх тіл".

"Шкода, якщо хтось страждає через власні комплекси, але це не моя справа. Я влаштовую своє життя", - додала співачка.

Гімн для тих, хто бореться

Автор фото, Joe Pugliese/Harpo Productions/CBS Підпис до фото, Інтерв'ю відбулося в тому ж рожевому саду, де Опра Вінфрі в березні цього року розмовляла з Меган Маркл та принцом Гаррі

Під час нещодавнього концерту в Лос-Анджелесі Адель виконала три пісні з її нового альбому під назвою 30 - I Drink Wine, Love Is A Game та Hold On.

Опра Вінфрі виділила останню і процитувала слова з пісні: "Я розгублена. Чим більше я намагаюся, тим сильніше я занепадаю. Я - мій найлютіший ворог. Я ненавиджу себе".

Адель сказала, що саме так почувалася після розлучення, і тоді друзі казали їй: "Тримайся".

"Було так важко справлятися з усім цим: розлучитися, стати матір'ю-одиначкою, не бачити свою дитину щодня. Це не те, про що я мріяла, коли ставала матір'ю".

Виступаючи на каналі CBS перед демонстрацією інтерв'ю, Опра Вінфрі сказала, що ця "прекрасна і прониклива пісня достойна того, щоб стати гімном усіх людей у світі, які страждають та борються".

Адель виступає з 2006 року і є однією із найбільш високооплачуваних музикантів у світі. Співачка відома сильним контральто, її основний жанр - балади, які беруть за душу.

Вона - лауреат 15 британських музичних премій "Греммі" та єдиний виконавець, яка двічі отримала її в номінаціях "Альбом року", "Запис року" та "Пісня року". Її пісня Skyfall до 23-го епізоду бондіани "Координати Скайфолл" у 2013 році отримала "Оскара" та "Золотого глобуса".