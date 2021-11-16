Адель розповіла в інтерв'ю Опрі про те, як скинула 45 кг
Британська співачка Адель вперше за кілька років дала велике інтерв'ю телеведучій Опре Вінфрі. За цей час попзірка випустила новий альбом, розлучилася з чоловіком та схудла. Всі ці події жваво обговорювалися у ЗМІ та соцмережах. Тепер Адель розповіла про них сама, повідомляє музичний кореспондент BBC Марк Севедж.
33-річна Адель розповіла, що була засмучена розлученням з лондонським бізнесменом Саймоном Конецкі в 2019 році, і з того часу відчуває розчарування в інституті шлюбу.
За словами співачки, напади "дикої туги" після розлучення підштовхнули її зайнятися тренуваннями у спортзалі та за два роки скинути 45 кг.
Двогодинне інтерв'ю, яке вийшло на телеканалі CBS, було сповнене новими піснями та старими хітами, які Адель виконала у мальовничому парку астрономічної обсерваторії Гріффіт у Лос-Анджелесі на тлі знаменитого Знаку Голлівуду.
У концерті в променях заходу сонця разом з Адель брали участь американська реперша Ліззо, акторка Мелісса Маккарті та британський комік і телеведучий Джеймс Корден. Дев'ятирічний син Адель і Саймона Конецкі Анджело вперше побачив маму, яка співає наживо.
Розлучення
"Я завжди була схиблена на думці про родину, яка складається з двох батьків та дітей, тому що в мене її не було", - зізналася Адель Опре Вінфрі. Адже батько співачки пішов з дому, коли майбутній співачці було два роки.
"З дитинства я обіцяла собі, що коли в мене з'являться діти, ми всі будемо разом", - додала вона.
Її ексчоловік, 46-річний Саймон Конецкі - уродженець Нью-Йорка, який у 10 років переїхав з родиною до Британії і згодом створив там фірму Drop4. Вона спеціалізується на будівництві водопроводів та станцій з очищення води.
Адель та Саймон Конецкі почали зустрічатися у 2011 році, одружилися у 2016-му та придбали маєток у західному Сассексі на півдні Англії.
Анонімне джерело, близьке до попзірки, раніше повідомило інтернет-виданню Hollywood Life, що основною причиною розлучення стали постійні гастролі Адель. Чоловік змушений був сидіти вдома з дитиною, не зміг з цим змиритися, і шлюб дав тріщину.
За словами Адель, відносини фактично припинилися 2018 року.
"Я ставилася до шлюбу дуже серйозно, - каже вона. - Схоже, тепер це не так. Я продемонструвала неповагу до інституту шлюбу, коли вийшла заміж і майже відразу розлучилася. Я була вражена тим, як швидко все трапилося".
Адель наполягає, що продовжує любити Саймона, хоч більше не закохана в нього. Будинки колишнього подружжя в Лос-Анджелесі розташовані неподалік один від одного, і вони разом виховують сина.
Зірка каже, що чоловік врятував її життя після того, як вона стала відомою.
"У той час я була такою молодою і хотіла все спробувати. Я цілком могла піти кривою доріжкою до саморуйнування. І тут з'явився він - найнадійніша людина, яку я зустрічала. Я б і сьогодні довірила йому своє життя".
У спортзалі стало легше
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Кінець подкаст
Зовнішність Адель була плідною темою для численних чуток і домислів після того, як вона позбулася 45 кілограмів зайвої ваги завдяки посиленим тренуванням.
"Після розлучення на мене періодично тиснули жахливі напади туги, - розповіла співачка. - Вони буквально паралізували мене, я не могла контролювати власне тіло".
Помітивши, що у спортзалі їй стає легше, Адель почала ходити туди щодня. "Це вправило мені мозок", - каже вона.
Опра згадала свій досвід схуднення і те, як деякі люди відвернулися від неї, коли вона вперше вирішила сісти на дієту. На їхню думку, турбота про зовнішність принижує жінку.
Адель у відповідь зізналася, що теж стикалася з подібними коментарями, але вони її не турбують.
"Мене це не шокує і не засмучує, - сказала вона. - Протягом усієї кар'єри я завжди була для когось надто товстою чи надто худою, надто пристрасною чи надто холодною. Я не намагаюся оцінювати те, що відчувають інші з приводу їхніх тіл".
"Шкода, якщо хтось страждає через власні комплекси, але це не моя справа. Я влаштовую своє життя", - додала співачка.
Гімн для тих, хто бореться
Під час нещодавнього концерту в Лос-Анджелесі Адель виконала три пісні з її нового альбому під назвою 30 - I Drink Wine, Love Is A Game та Hold On.
Опра Вінфрі виділила останню і процитувала слова з пісні: "Я розгублена. Чим більше я намагаюся, тим сильніше я занепадаю. Я - мій найлютіший ворог. Я ненавиджу себе".
Адель сказала, що саме так почувалася після розлучення, і тоді друзі казали їй: "Тримайся".
"Було так важко справлятися з усім цим: розлучитися, стати матір'ю-одиначкою, не бачити свою дитину щодня. Це не те, про що я мріяла, коли ставала матір'ю".
Виступаючи на каналі CBS перед демонстрацією інтерв'ю, Опра Вінфрі сказала, що ця "прекрасна і прониклива пісня достойна того, щоб стати гімном усіх людей у світі, які страждають та борються".
Адель виступає з 2006 року і є однією із найбільш високооплачуваних музикантів у світі. Співачка відома сильним контральто, її основний жанр - балади, які беруть за душу.
Вона - лауреат 15 британських музичних премій "Греммі" та єдиний виконавець, яка двічі отримала її в номінаціях "Альбом року", "Запис року" та "Пісня року". Її пісня Skyfall до 23-го епізоду бондіани "Координати Скайфолл" у 2013 році отримала "Оскара" та "Золотого глобуса".