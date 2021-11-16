США: Росія випробувала протисупутникову зброю і ледь не вивела з ладу МКС

53 хвилин(и) тому

Автор фото, NASA/Roscosmos/Reuters Підпис до фото, Астронавтам і космонавтам на МКС довелося на деякий час перейти на свої космічні кораблі на випадок евакуації

Офіційний представник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що Росія провела випробування протисупутникової зброї, після якого на орбіті Землі утворилися уламки, які становили загрозу Міжнародній космічній станції.

За словами Прайса, Росія за допомогою протисупутникової ракети збила один зі своїх старих супутників. Внаслідок цього, як він повідомив, утворилося 1,5 тис. фрагментів космічного сміття, рух яких можна відстежити, і сотні тисяч дрібніших уламків, які "зараз загрожують інтересам усіх народів".

"Небезпечна та безвідповідальна поведінка Росії загрожує довготривалій стабільності космосу і явно демонструє, що російські заяви проти мілітаризації космосу нещирі та лицемірні", - сказав Прайс.

Росія поки що не коментувала заяви Вашингтона, однак у понеділок російська космічна агенція "Роскосмос" повідомила з посиланням на дані американського Центру управління польотами, що МКС загрожувало зіткнення з космічним сміттям. Через це екіпажу станції довелося сховатися в кораблях "Союз" та Crew Dragon на випадок, якщо доведеться терміново евакуюватися.

Пізніше Роскосмос уточнив, що загроза зіткнення минула.

"Наразі екіпаж Міжнародної космічної станції штатно виконує роботи згідно з програмою польоту, - йшлося в повідомленні. - Орбіта об'єкта, через який екіпаж сьогодні був змушений згідно зі штатними процедурами перейти в космічні кораблі, віддалилася від орбіти МКС, станція перебуває в зеленій зоні".

МКС перебуває на орбіті приблизно на висоті 420 км від Землі.

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Як повідомляє американська компанія Seradata, яка відстежує рух об'єктів у космосі, в результаті запуску протисупутникової зброї збили старий радянський супутник "Космос-1408" - апарат класу "Цілина" ("Целина" російською), призначений для радіотехнічної розвідки.

Згідно з інформацією американської компанії, цей супутник запустили 1982 року. Він не працював вже кілька десятиліть.

"Після влучення, ймовірно, стався вибух, який призвів до появи "сміттєвої хмари", яка і спровокувала запуск протоколів безпеки на МКС", - стверджує Seradata.

Згодом повідомлення про те, що Росія збила "Космос-1408", підтвердило космічне командування США.

Аналіз: "Це свого роду божевілля"

Джонатан Еймос, науковий кореспондент BBC

Важко не назвати випробування протисупутникових ракет свого роду божевіллям.

Проконтролювати цілу хмару уламків, які виникають від високошвидкісного удару, неможливо.

З'являються тисячі таких уламків. Частина з них прямує до Землі і містить в собі небезпеку, але чимало переміщається на вищі орбіти, де вони довгі роки загрожуватимуть орбітальним апаратам, включаючи і апарати країни, яка здійснює такі випробування.

Що мали думати російські космонавти на МКС, коли рано-вранці в понеділок переховувалися в капсулі "Союзу"? Причиною був ризик, що уламки, які утворилися внаслідок цих випробувань, можуть потрапити до їхнього власного орбітального будинку.

Ситуація з космічним сміттям і так швидко погіршується. 64 роки космічної діяльності у нас над головами означають, що там наразі безконтрольно літає близько мільйона об'єктів розміром від одного до 10 сантиметрів.

Удар будь-якого уламка може означати кінець місії життєво важливого метеорологічного чи телекомунікаційного супутника.

Тому людям потрібно розчищати космічний простір, а не ще більше засмічувати його.

Не перший випадок

За словами Прайса, випробування "значно збільшили ризик для астронавтів та космонавтів на МКС, як і для інших польотів людини в космос".

Автор фото, Roscosmos/REUTERS Підпис до фото, "Союз" летить до МКС

Агентство ТАСС повідомило з посиланням на джерела в ракетно-космічній галузі, що у вівторок очільник "Роскосмосу" Дмитро Рогозін проведе перемовини з представниками НАСА у Москві, під час яких серед іншого "планується обговорення зближення космічного сміття з МКС, яке відбулося у понеділок".

Офіційний представник Пентагону Джон Кірбі також повідомив журналістам про російські протисупутникові випробування і наголосив, що Москва заздалегідь не попередила про них Вашингтон.

"Ми уважно спостерігаємо за засобами, які Росія, ймовірно, намагається розробити. Вони можуть загрожувати не лише інтересам нашої національної безпеки, а й безпеки інших космічних держав", - сказав він.

За словами Кірбі, США вже давно пропонують розробити міжнародні норми безпечного використання космосу.

Влітку 2020 року США та Велика Британія заявляли, що Росія провела випробування протисупутникової зброї. У липні 2020 року після виходу на орбіту російського супутника-інспектора "Космос-2543" від нього у напрямку іншого російського супутника відокремився невеликий об'єкт. В американському космічному командуванні його називають "снарядом", але в Росії стверджують, що це був "малий космічний апарат", який перевіряв роботу іншого супутника на орбіті.

Цей випадок у США пов'язують із іншим, який стався у 2017 році. Тоді російський апарат, як стверджують у Пентагоні, робив маневри поблизу американського супутника. У США вважають, що в обох випадках Росія випробувала протисупутникову зброю, і що це демонструє справжні наміри Росії щодо "нерозміщення зброї" в космосі.

Не лише Росія

Однак подібні технології є не лише у Росії. США вперше випробували зброю, спрямовану проти супутників, ще 1959 року.

У 2019 році Індія збила власний супутник, який перебував на низькій навколоземній орбіті, і оголосила себе космічною державою.

Подібні можливості також має Китай: у 2007 році країна знищила власний метеорологічний супутник, внаслідок чого утворилося понад дві тисячі уламків, які можна відстежити; це сміття заважало не тільки китайським, а й іншим космічним проєктам.

Тим часом Росія вже кілька років підписує спільні заяви про нерозміщення зброї в космосі з країнами, які не мають великих космічних програм - ані мирних, ані військових. Крім африканських, латиноамериканських та азійських країн, такі заяви підписані, наприклад, з Вірменією, Білоруссю, Киргизстаном, Таджикистаном, Узбекистаном та іншими.

Ці заяви роблять не просто так, а в рамках російської ініціативи з нерозміщення першими зброї в космосі (НПЗК), яка існує з 2004 року.