Збірна України перемогла Боснію і вийшла в плей-оф відбору на ЧС-2022

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Збірна України з футболу з рахунком 2:0 у напруженому матчі обіграла команду Боснії і Герцеговини у гостьовому матчі відбору на Чемпіонат світу 2022 року в Катарі.

У жовтні під час домашнього матчу у Львові українські футболісти не змогли втримати перемогу над Боснією, гра тоді завершилася з рахунком 1:1.

Жеребкування стадії плей-оф відбудеться 26 листопада, а матчі пройдуть у березні 2022 року.

Серед потенційних суперників України - Італія, Португалія, Швеція, Вельс і Шотландія. Росію на цьому етапі розведуть з Україною.

Ця перемога, а також результат матчу Фінляндії та Франції, дозволили Україні з другого місця вийти з групи й отримати право поборотись за путівку на Чемпіонат світу в стикових матчах плей-оф.

Після матчу президент федерації футболу Андрій Павелко заявив, що завтра в.о. тренера збірної Олександра Петракова призначать повноцінним керівником збірної.

Нервова розв'язка

Перший тайм Україна домінувала, проте не змогла відкрити рахунок.

Другий тайм також розпочався з атак українців, а на 58-й хвилині Олександр Зінченко все ж зумів пробити ворота боснійців.

А вже на 79-й хвилині Артем Довбик, який щойно вийшов на заміну, вийшов один на один з воротарем і забив другий м'яч - вирішив долю матчу.

Після цього боснійці вже не зуміли нічого протиставити українцям.

Але загалом матч був надзвичайно нервовим і голкіпер Георгій Бущан кілька разів витягав м'яч майже з лінії воріт.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Артем Довбик - герой матчу зі Швецією на Євро-2020. Вирішив долю матчу і у Боснії

Паралельно відбувався матч Фінляндія - Франція у Гельсінкі, результат якого теж визначав збірну, яка пройде до плей-оф.

Адже Фінляндію, яка випереджала на два очки збірну України перед матчем, влаштовувала навіть нічия з французами, які з першим місцем в групі вже забезпечили собі участь у ЧС-2022.

В підсумку Франція обіграла фінів 2:0. Саме завдяки перемозі французів українці зможуть зіграти у плей-оф, адже врешті Україна у боротьбі за друге місце випередила Фінляндію на одне очко.

За підсумками восьми матчів, зіграних у відбірковому турнірі, українська збірна жодного разу не програла, два матчі (з Фінляндією у жовтні цього року і зараз із Боснією) виграла і шість разів зіграла внічию.

За цю серію нічиїх українську команду жартома навіть хотіли номінувати на нобелівську премію миру.

В підсумку у турнірній таблиці групи D, в якій змагалася Україна, Франція посіла перше місце з 18 очками, Україна - друге з 12, Фінляндія - третє з 11, а далі йдуть Боснія і Герцеговина та Казахстан.