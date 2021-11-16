Північний потік-2: Німеччина відклала сертифікацію. Що це означає

36 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP

Німецький федеральний регулятор відклав сертифікацію "Північного потоку-2" як незалежного оператора з транспортування газу.

Як йдеться у повідомленні регулятора, сертифікація є можливою лише тоді, коли газогін буде зареєстровано за німецьким законодавством:

"Після ретельного вивчення документації агентство дійшло висновку, що сертифікувати оператора газопроводу "Північний потік-2" можна буде лише в тому випадку, якщо цей оператор буде організований у юридичній формі відповідно до німецького законодавства".

Наразі ж Nord Stream 2 AG зареєстрований у Швейцарському кантоні Цуг.

Після добудови "Північного потоку-2" компанія вирішила не змінювати "прописку", а натомість заснувати дочірню компанію, яка б опікувалася лише бізнесом газогону на території Німеччини. Вона ж має стати власником німецької ділянки газогону.

"Відтак, дочірня компанія має відповідати вимогам незалежного оператора згідно із німецьким енергетичним законодавством", - йдеться у повідомленні.

Тож сертифікацію відкладуть до часу, поки до дочірньої компанії на території Німеччини не перейдуть основні фонди та персонал, і регулятор не перевірить відповідність документів компанії вимогам німецького законодавства.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Труби в Німеччині готові приймати російський газ. Але дозволу на це "Північний потік-2" не має

Якщо перевірку буде успішно пройдено, процедуру сертифікації відновлять. За законом, вона може тривати до чотирьох місяців. Після цього німецький регулятор ухвалить попереднє рішення і доведе його до Єврокомісії. Відтак виглядає, що цієї зими "Північний потік-2" не отримає дозволу на роботу.

Регулятор вже повідомив німецьке міністерство економіки та енергетики та Європейську комісію.

"Не все так однозначно"

Втім, як вважає голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко, "все не так однозначно".

На його погляд, "Газпром" вдається до "юридичних трюків".

"Газпром заявив німецькому регулятору про наміри створити дочірню компанію у Німеччині, яка буде начебто незалежним оператором трубопроводу "Північний потік-2", причому тільки тієї його частини, що розташована на території Німеччини", - пише керівник "Нафтогазу" у Facebook.

Це є "насмішкою над європейськими правилами", вважає він.

"Це не відповідає ні духу, ні букві європейського законодавства щодо сертифікації газопроводів", - написав Вітренко.

"Енергетична зброя"

Призупинення сертифікації ПП-2 сталося на тлі нового напруження між ЄС, зокрема Німеччиною та Росією через кризу з мігрантами на кордоні Білорусі та Польщі, а також повідомлень про концентрацію російських військ на кордоні з Україною.

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Разом із тим, сертифікацію російського газогону відклали напередодні зими, коли ситуація на європейському енергетичному ринку і без того є критичною. Ціни на газ дещо знизилися порівняно із вересневими рекордами, але і надалі є в рази вищими, ніж торік, а європейські газові сховища, зокрема, і німецькі - ледве заповнені.

Водночас Росія наростила видобуток газу цього року на 12%, а російські сховища заповнені максимально.

Напередодні стало відомо, що російський "Газпром" не законтрактував додаткових потужностей для транспортування свого газу до Європи на грудень.

Оглядачі неодноразово пов'язували зростання цін на газ у Європі із бажанням Росії якомога швидше сертифікувати "Північний потік-2", будівництво якого завершилося цього року.

На користь припущень про залежність цін на газ у Європі від дій Росії та ситуації з "Північним потоком-2" свідчить той факт, що на початку жовтня ціни на газ у Європі сягнули історичного рекорду майже у 2000 доларів за тисячу кубів, але потім різко впали одразу після заяви російського президента, який запропонував "Газпрому" подумати над збільшенням поставок газу до Європи.

Утім, на думку Володимира Путіна, у зростання цін на європейському ринку винна Єврокомісія, яка взяла курс на відмову від багаторічних контрактів - переважно з "Газпромом", а натомість вирішила перейти до торгівлі газу на біржі.

В Україні цей газогін називають "енергетичною зброєю" Кремля. Київ вважає, що "Північний потік-2" не лише посилить залежність європейців від російського газу, і не лише позбавить Україну доходів від транспортування його своєю територією.

Керівники українського "Нафтгазу" - нинішній та попередній - неодноразово заявляли, що комерційний запуск "Північного потоку-2" розв'яже Росії руки для повномасштабного вторгнення в Україну.

"Нафтогаз" та ОГСТУ (Оператор газотранспортної системи України) подали заявки на участь у процесі сертифікації ПП-2, і їх було прийнято.

Оголошуючи рішення про залучення ОГСТУ до сертифікації російського газогону, німецький регулятор відзначив, що "Оператор ГТС України має особливе розуміння наслідків, які може мати використання різних транзитних маршрутів з Росії".

У своїх заявках українські компанії наголошували, що Nord Stream AG - компанія, яка повністю належить "Газпрому" - "не може і не повинна бути сертифікована як незалежний оператор" у Німеччині. А якщо це станеться, то це "підірве верховенство права у Європі".