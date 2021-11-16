Нові бої між Вірменією та Азербайджаном. З’явилося відео знищення техніки

19 хвилин(и) тому

Автор фото, Міноборони Вірменії

16 листопада загострилася ситуація на кордоні між Вірменією та Азербайджаном. Повідомляють про локальні бої з застосуванням артилерії та бронетехніки.

Обидві сторони звинувачують одна одну в провокаціях.

Міноборони Вірменії повідомило про загиблих під час боїв та звинуватило Баку у спробі прориву кордону на східному напрямку.

Також вірмени опублікували відео, за їхніми словами, "знищення бронетехніки супротивника, яка вдерлась на територію Республіки Вірменія".

Де саме і коли воно зняте, наразі невідомо.

У Баку, у свою чергу, заявляють про атаку на азербайджанські позиції.

Єреван звернувся до Москви по допомогу в захисті суверенітету, адже, як стверджує Єреван, атака здійснена на її суверенну територію.

З цього може випливати, що бої йдуть на міжнародно визнаній ділянці території Вірменії, а не у Нагірному Карабаху. Проте достовірної інформації щодо цього немає.

Що кажуть азербайджанці

Автор фото, AZERBAIJAN MINISTRY OF DEFENCE/GETTY IMAGES Підпис до фото, Це найбільше зіткнення з часів другої війни за Карабах

У міністерстві оборони Азербайджану заявили, що ще 15 листопада вірменські війська з кількох напрямків "піддали інтенсивному обстрілу з різнокаліберної стрілецької зброї позиції азербайджанської армії".

На що азербайджанці, за їхніми словами, "вдалися до адекватних дій у відповідь, щоб придушити бойову активність супротивника".

Азербайджанці стверджують, що контролюють ситуацію.

А згодом додали, ніби вірмени "у паніці" залишають свої позиції.

Відео чи фото на підтвердження цих слів не публікували.

Що кажуть вірмени

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Вірмени ж кажуть, що це все "масштабна кампанія дезінформації" азербайджанців, яку вони запустили "перед фактичним нападом".

"Більш ніж очевидно, що саме Азербайджан атакував, напавши на вірменські позиції із застосуванням артилерії та бронетехніки", - стверджує міноборони Вірменії.

На опублікованому ним відео показано, як артилерія знищує одну одиницю техніки у гірській місцевості. Прапорів чи знаків розрізнення розгледіти на цих кадрах неможливо.

"Станом на 15.00 [16 листопада] ситуація на східному кордоні Республіки Вірменія суттєво не змінилася. Йдуть локальні бої із застосуванням артилерії, бронетехніки та вогнепальної зброї різного калібру", - додали у міноборони Вірменії у вівторок вдень..

"Противник зазнає великих втрат бронетехніки та живої сили. Інформація про постраждалих та поранених з вірменської сторони уточнюється. Наразі точно відомо про чотирьох поранених", - повідомили там.

Загиблі і полонені

8-15 листопада на кордоні Вірменії та Азербайджану сталася серія зіткнень, масштаб яких стрімко зростав.

Вранці 16 листопада міноборони Азербайджану заявило, що вірменські війська розпочали операцію із захоплення висот на кельбаджарській та лачинській ділянках кордону Азербайджану.

Там кажуть про двох поранених військовослужбовців.

Автор фото, Міноборони Вірменії Підпис до фото, Яку саме техніку знищила артилерія на відео розгледіти неможливо

Міноборони Вірменії зі свого боку заявило, що вірменські військові здійснили "дії у відповідь для запобігання просуванню" азербайджанських військових.

Після цього, за версією вірмен, збройні сили Азербайджану почали обстріл вірменських позицій у східній частині кордону.

Пізніше азербайджанське міноборони заявляло про знищення протитанкових засобів противника та мінометів.

"Ситуація на кордоні залишається напруженою, наразі бойові дії продовжуються", - йшлося у повідомленні азербайджанців у вівторок.

А вірменські військові повідомляли про атаки на свої позиції, не уточнюючи подробиць.

Пізніше в Єревані заявили, що станом на 16:00 16 листопада ситуація на східній частині прикордонної лінії з Азербайджаном залишається напруженою: "З вірменської сторони є загиблі та поранені, дані про які уточнюються. Відомо також про втрату вірменською стороною двох бойових позицій".

Автор фото, Міноборони Вірменії

З іншого повідомлення випливає, що 12 вірменських військовослужбовців - сім контрактників та п'ять строковиків - під час боїв потрапили в полон.

У Єревані також стверджують, що "бої продовжуються, їхня інтенсивність не спала".

Звернення до Росії

На тлі повідомлень про бої на кордоні Єреван звернувся до Москви з закликом захистити територію Вірменії від атак азербайджанських військ. Про це в телеефірі заявив секретар радбезу Вірменії Армен Григорян.

"Оскільки напад скоєно на суверенну територію Вірменії, згідно з договором від 1997 року, ми звертаємося до РФ із закликом захистити територіальну цілісність Вірменії. Зараз готується письмове звернення", - цитує його російський ТАСС.

МЗС Вірменії своєб чергою заявило, що збройні сили Азербайджану атакували на східному напрямку кордони республіки Вірменія і вдерлись на суверенну територію країни. На думку Єревана, Азербайджан порушує тристоронню угоду (за участю Росії), завдяки якій минулого року припинили останню війну в Карабаху.

Азербайджанська сторона завдає ударів з територій, що перейшли до неї внаслідок виконання цієї угоди, наголошує МЗС Вірменії.

Росія та Вірменія ведуть консультації по дипломатичних та військових каналах про ситуацію на вірмено-азербайджанському кордоні, повідомив посол Вірменії в Росії.

Міноборони Азербайджану проінформувало іноземних військових аташе та представників міжнародних організацій про ситуацію на кордоні з Вірменією: "Надали докладну інформацію про провокації, скоєні вірменською стороною".

Це найсерйозніше зіткнення на кордоні Вірменії та Азербайджану після закінчення 44-денної війни.

На цій ділянці останні пів року відбувалися озброєні інциденти меншого масштабу.

Тут Кельбаджарський район Азербайджану, який раніше контролював невизнаний Нагірний Карабах, межує із Сюнікською областю Вірменії. Після перемоги Азербайджану у другій війні за Нагірний Карабах саме там тепер проходить державний кордон.

У листопаді ситуація в Карабаху та прикордонних районах Сюнікської області Вірменії різко загострилася. Сторони повідомляють про озброєні інциденти, зокрема з людськими жертвами.

У травні цього року інцидент на кордоні між Азербайджаном та Вірменією, коли азербайджанські військові зайшли на вірменську територію, мало не призвів до серйозної ескалації у регіоні.