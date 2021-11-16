У Дніпрі в будинку для літніх загинуло п'ятеро жінок. Їх знайшли мертвими вранці

34 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

В одному з приватних закладів для літніх людей у Дніпрі сталася пожежа. Загинули п'ятеро жінок від 75 до 89 років, повідомляє місцева поліція.

Правоохоронці встановили, що в одній з кімнат на другому поверсі, де проживали загиблі, трапилось коротке замикання, загорілась електроповодка.

Як повідомив телеканал "Україна-24" з посиланням на поліцію, зранку жінок мертвими виявила адміністраторка закладу. Вона відчинила двері в кімнату та побачила обгорілі стіни.

Як повідомили ВВС News Україна у місцевому ДСНС, пожежників на місце події не викликали, тому що вогню більше не було.

За попередніми даними, жінки могли отруїтись чадним газом. Точні причини смерті встановить судово-медична експертиза.

Поліція розпочала розслідування за статтею про недотримання пожежної безпеки, та вже затримала адміністратора закладу. Винуватцям загрожуватиме до 8 років в'язниці.

Це вже не перша пожежа у будинках для літніх людей. На початку року масштабна пожежа трапилась у приватному закладі "Золотий час" у Харкові. Жертвами стало 15 людей, із яких дев'ятьох, за даними ДСНС, вдалось врятувати.

Автор фото, dsns.gov.ua Підпис до фото, Фото з пожежі у Харкові в січні 2021 року

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Керівник Нацполіції Ігор Клименко заявляв, що, за попередніми даними, у будівлі мали ремонтувати газове обладнання, і що "задимлення було біля газового лічильника".

Згодом поліцейські з'ясували, що люди проживали у звичайному житловому будинку, який могли обладнати під пансіонат нелегально. Директор департаменту соцзахисту населення Харківської облдержадміністрації Юрій Шпарага заявляв, що за адресою, де сталася пожежа, не зареєстровано жодних закладів соцзахисту.

У той же день власника закладу будинку, який здавав будинку під пансіонат, а також орендаря, його дружину та адміністратора закладу затримали.

На пожежу відреагував і президент Зеленський. Він також дав доручення створити комісію, яка з'ясує причини пожежі та розробить рекомендації, як цього уникнути на майбутнє.

Як наслідок, мінрегіонів почало масштабні перевірки будинків для літніх людей, і виявили, що 60% з них станом на лютий минулого року не були зареєстровані як пансіонати.