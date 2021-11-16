МОН закликав повернути школярів за парти

51 хвилин(и) тому

Автор фото, Unian Підпис до фото, Шкарлет: "Соціалізація, живе спілкування, вища швидкість та якість засвоєння навчального матеріалу можливі лише за очного формату"

Міністерство освіти написало лист керівникам місцевих освітніх департаментів з проханням відкрити школи для очного навчання, повідомила пресслужба відомства.

Це пропонують зробити в тих школах, працівники яких отримали повний курс вакцинації. Таких, за даними МОЗ, зараз 82%.

"З метою забезпечення права дітей на здобуття якісної освіти та ураховуючи, що на сьогодні працівники понад 82% шкіл отримали повний курс вакцинації, Міністерство рекомендує у таких закладах освіти організувати освітній процес за очною формою навчання", -йдеться у листі.

"Освітній процес у звичному форматі потрібен і учням, і вчителям. Соціалізація, живе спілкування, вища швидкість та якість засвоєння навчального матеріалу можливі лише за очного формату", - наголосив міністр освіти Сергій Шкарлет у своєму телеграм-каналі.

Лідери серед вакцинованих, за даними МОН - Харківська, Черкаська, Донецька та Дніпропетровська область. Там 88-91% освітян щеплені двома дозами.

Найменше освітян щепилось на Рівненщині (8%), Тернопільщині та Закарпатті - по 7%.

"Дякуючи вчителям та їхній активній участі у вакцинальній кампанії, повернення дітей у школи стало реальністю. Звертаюся до засновників і керівників закладів загальної середньої освіти з тим, щоб не створювали нових перепон", - додав міністр Шкарлет у своєму телеграмі.

Щоб покращити ситуацію з Covid-19, раніше Міносвіти рекомендувало відправити дітей на дострокові двотижневі канікули з 18 жовтня. А після того, якщо у школі двома дозами вакциновані всі працівники, виходити на очне навчання.

Що відбувається у школах в різних містах?

Автор фото, Unian Підпис до фото, З понеділка за парти повернулись учні 1-4 класів у Львові

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

З понеділка 15 листопада за парти повернулись учні 1-4 класів у Львові. Решта школярів будуть на карантині до 29 листопада, повідомив мер Андрій Садовий.

Після тритижневих канікул з 9 листопада пішли до школи діти у Харкові, повідомляла директорка місцевого департаменту освіти Ольга Деменко.

"Ми проаналізували ситуацію і розуміємо, що є всі передумови, щоб школи не зупиняли навчання. Так, 151 комунальна школа вже має 100%-ву вакцинацію, решта - наближається до цього показника", - заявила чиновниця.

На Волині діти все ще не ходять до школи. Минулого понеділка область потрапила до червоної зони, і того ж дня там відсторонили від роботи понад 600 працівників.

У Києві, де вакцинація іде активними темпами, діти теж все ще не ходять до школи. Мер Віталій Кличко переживає, що у лікарнях збільшується кількість дітей з коронавірусом, зокрема зі штамом Дельта.

"Сьогодні в столичних лікарнях перебувають 85 дітей з коронавірусом та підозрою на захворювання. 4 з них - у реанімаціях. Такої кількості дітей в лікарнях не було в усі попередні хвилі вірусу!" - заявляв Кличко минулого тижня.

Ситуація з Covid-19 в Україні залишається напруженою. За останню добу з'явилось 16308 нових хворих, із яких 1168 - діти. 838 людей померли.