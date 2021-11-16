Мігранти проривають кордон, силовики відповідають водометами, а також зоряні війни Росії. Теленовини ВВС

У випуску 16 листопада:

  • Водомети і сльозогінний газ - проти каміння і світло-шумовитих гранат. Що відомо про спробу прориву кордону?
  • Ще один маршрут міграції до Європейського Союзу - через північний схід Сербії і Румунію.
  • Репетиція зоряних воєн? Росія поцілила ракетою у власний старий супутник - і поставила під загрозу безпеку екіпажу МКС.
  • І вище неба: побачимо, як живуть і чим пишаються жителі поселення - до якого навіть із озера Синевир треба підніматися вище в гори.

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