В сльозах і з чоловіком на лобі: автопортрет Фріди Кало продали за майже $35 млн

49 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA

Картину мексиканської художниці Фріди Кало продали за 34.9 млн доларів на аукціоні Sotheby's у Нью-Йорку.

Наразі це найвища ціна за витвір мистецтва, створений у Латинській Америці.

Попередній рекорд належав роботі Дієго Рівері, з яким у Фріди Кало були роки бурхливих стосунків. У 2018 його твір продали за 9,76 млн доларів.

Фріда Кало та Дієго Рівера писали портрети одне одного протягом 25 років.

Картина "Дієго та я" була однією з останніх автопортретів Фріди Кало.

На ньому Фріда стримує сльози, а на її лобі - портрет Рівери.

В описі Sotheby's йдеться, що картина є "одним з найважливіших творів Кало, які коли-небудь потрапляли на продаж".

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За даними New York Times, покупцем є Едуардо Ф. Козантіні, засновник музею в Аргентині.

Раніше цю ж картину вже продавали на аукціоні, - у 1990 за неї заплатили 1,4 млн доларів.

Фріду Кало вважають однією із найбільш значних художників ХХ сторіччя. Найбільше вона відома за автопортретами, у яких передала біль та самотність свого життя. Її роботи сприймають як хроніки її стосунків із власним тілом, понівеченим поліомієлітом, на який вона перехворіла в дитинстві, а також аварією.

Вона народилася у 1907 році, а померла у 1954. Все життя вона пропагувала мистецтво корінного населення Мексики.