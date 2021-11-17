Ціни на газ ростуть. Знову через Північний потік-2

1 година тому

Автор фото, AFP

Ціни на газ у Британії та ЄС підскочили на 17% по тому, як німецький регулятор відклав сертифікацію "Північного потоку-2", яким газ із Росії має надходити до Німеччини.

Регулятор заявив, що компанія-оператор газогону має відповідати вимогам німецького та європейського законодавства, перш ніж отримає дозвіл на роботу.

За європейським законодавством, компанія, що видобуває енергоносії, не може бути ще й оператором з транспортування.

Після цього ціни на газ знову перевищили 1100 доларів за тисячу кубів. Востаннє таке було на європейських хабах у жовтні.

До цього ціни і без того були на рекордних рівнях. Сувора зима минулого року виснажила європейські газові сховища, але за літо запаси в них так і не відновили - газ був надто дорогим.

Будівництво "Північного потоку-2" тривало 5 років і завершилося у вересні. Воно коштувало 10 млрд євро.

Критики проєкту кажуть, що він посилить залежність Європи від Росії.

Газогін довжиною у 1225 км проходить по дну Балтійського моря. Розраховують, що він подвоїть обсяги експорту російського газу до Німеччини.

Водночас він оминає Україну, через яку до цього часу до Європи надходила значна частка російського газу.

Це не лише позбавляє Україну надходжень від транзиту, але, як кажуть у Києві, навіть розв'яже Росії руки для повномасштабного вторгнення в Україну.

Президент Зеленський назвав газогін "небезпечною геополітичною зброєю".

Натомість німецькі компанії багато інвестували у газогін, а очолює проєкт колишній німецький канцлер Герхард Шрьодер.

Крім німецьких Uniper та BASF's Wintershall, у проєкт також вклалися британсько-нідерландська Shell, австрійська OMV та французька Engie.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Німецькі екологічні активісти виступають проти "Північного потоку-2"

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На думку нинішнього німецького уряду, "газ залишатиметься вагомим джерелом енергії для Німеччини у найближчі десятиліття". Там вважають його менш шкідливим для довкілля, ніж інші викопані енергоносії.

Проте природоохоронні групи виступають проти "Північного потоку-2". Вони твердять, що використання газу все одно не дозволить Німеччині втілити цілі зі зменшення викидів, аби запобігти кліматичним змінам. Проте днями Вищий адміністративний суд у Грайфсвальді відхилив позов, поданий німецькою природоохоронною організацією Deutsche Umwelthilfe (DUH) проти будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Ангела Меркель називає проєкт суто бізнесовим, але водночас твердить, що ЄС не дозволить Росії використовувати газ як зброю проти України.

Але врешті, як заявив британський прем'єр Борис Джонсон, Європі "доведеться обирати між ін'єкціями щораз більших обсягів російських вуглеводнів через велетенські нові трубопроводи і підтримкою України та захистом справи миру".

На думку оглядачів, рішення німецького регулятора затримає сертифікацію "Північного птоку-2" на кілька місяців. Після того, як його схвалять німецькі органи, свою згоду має дати Єврокомісія.