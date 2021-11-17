Таблетки від ковіду для бідних: Pfizer дозволить робити джереники і в Україні

12 хвилин(и) тому

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Американська фармацевтична компанія Pfizer підписала угоду, що дозволить виробляти та продавати експериментальну таблетку від ковіду у 95 бідніших країнах.

Угода із Пулом медичних патентів (Medicines Patent Pool, МРР), підтриманим ООН, є неприбутковою.

Pfizer не отримуватиме роялті від продажу таблеток, вироблених за його технологією у країнах, що перераховані в угоді. Ліки можуть стати доступними для понад половини населення світу із бідніших країн - переважно Африки та Азії.

У цьому списку є й Україна, як країна із нижчими за середній рівень доходами.

Водночас поза угодою залишаються кілька країн із високими рівнями захворюваності на коронавірус. Серед них Бразилія, Китай, Росія, Аргентина і Таїланд. Проте у списку є такий відомий виробник дженериків як Індія.

Дженерики - це лікарські препарати, що відтворюють оригінал.

Pfizer твердить, що розроблена таблетка значно знижує важкий перебіг хвороби у вразливих до її наслідків людей, зокрема й похилого віку.

На початку листопада Pfizer заявив, що клінічні випробування таблетки проти Covid-19, яку назвали Paxlovid, знижує ризик госпіталізації із важкими симптомами на 89% серед пацієнтів із групи ризику.

"Ці ліки дуже підходять країнам із низькими та середніми доходами і можуть зіграти ключову роль у порятунку життів", - заявив голова МРР Чарльз Гор.

У жовтні інший виробник ліків, Merck, оголосив про схожу угоду із МРР, яка дозволяє виробляти дженерики Мolnupiravir - його таблетки від ковіду,