Таблетки від ковіду для бідних: Pfizer дозволить робити джереники і в Україні

Угода дозволить місцевим фармакологічним компаніям виробляти свою версію таблетки від ковіду

Автор фото, SOPA Images

Американська фармацевтична компанія Pfizer підписала угоду, що дозволить виробляти та продавати експериментальну таблетку від ковіду у 95 бідніших країнах.

Угода із Пулом медичних патентів (Medicines Patent Pool, МРР), підтриманим ООН, є неприбутковою.

Pfizer не отримуватиме роялті від продажу таблеток, вироблених за його технологією у країнах, що перераховані в угоді. Ліки можуть стати доступними для понад половини населення світу із бідніших країн - переважно Африки та Азії.

У цьому списку є й Україна, як країна із нижчими за середній рівень доходами.

Водночас поза угодою залишаються кілька країн із високими рівнями захворюваності на коронавірус. Серед них Бразилія, Китай, Росія, Аргентина і Таїланд. Проте у списку є такий відомий виробник дженериків як Індія.

Дженерики - це лікарські препарати, що відтворюють оригінал.

Pfizer твердить, що розроблена таблетка значно знижує важкий перебіг хвороби у вразливих до її наслідків людей, зокрема й похилого віку.

На початку листопада Pfizer заявив, що клінічні випробування таблетки проти Covid-19, яку назвали Paxlovid, знижує ризик госпіталізації із важкими симптомами на 89% серед пацієнтів із групи ризику.

"Ці ліки дуже підходять країнам із низькими та середніми доходами і можуть зіграти ключову роль у порятунку життів", - заявив голова МРР Чарльз Гор.

У жовтні інший виробник ліків, Merck, оголосив про схожу угоду із МРР, яка дозволяє виробляти дженерики Мolnupiravir - його таблетки від ковіду,

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